В поисках работы в центр занятости Липецка чаще обращаются женщины средних лет

С начала 2021 года безработными признали 2,5 тыс. липчан Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецком горсовете состоялось заседание постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии. Депутатам рассказали о ситуации на рынке труда.

По словам директора ОКУ "Липецкий городской центр занятости населения" Марии Маслаовой, с начала года к ним за поиском работы обратилось 7 тыс. человек. Причем 36,2% из них - липчане до 30 лет, 4,8% - предпенсионного возраста. В 59% случаев это были женщины. Центр занятости помог трудоустроить 4,7 тыс. граждан.

С начала 2021 года безработными признали 2,5 тыс. человек. В 2020 году этот показатель был выше - 7,7 тыс. человек. Из общего числа заявленных службу занятости вакансий более 60% были предназначены для рабочих.

Чаще всего в центр занятости обращаются липчане среднего возраста со средним уровнем образования, которые остались без работы или хотят ее поменять. В основном, это женщины. В настоящее время в Липецке около 20% "профессиональных" безработных. Кстати, все больше школьников во время каникул пытаются найти работу. Поэтому в 2022 году в центре планируют увеличить трудоустройство школьников на 30%.

Для граждан с ограниченными возможностями здоровья есть специальный отдел в районе НЛМК. В следующем году его перенесут в Студенческий городок. Предприятия дают квотируемые места, а центр занятости собирает эту информацию для клиентов. Кстати, теперь липчанам с ОВЗ не нужно будет лишний раз ездить к работодателю. Центр переходит на формат видеорезюме.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в этом году службу занятости реорганизовывают. В начале следующего года это будет одно казенное учреждение. Также модернизируют 4 центра занятости. Так, на Боевом проезде центр работает уже в новом формате. Каждый сотрудник - универсальный специалист, оказывающий полный перечень услуг.