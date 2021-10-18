В Липецке на улице 50 лет НЛМК начали класть асфальт

Реконструкция улицы 50 лет НЛМК в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Работы по реконструкции улицы 50 лет НЛМК в Липецке выполнили на 40%. По данным пресс-службы мэрии, подготовительный этап завершен. Подрядчик полностью демонтировал старое покрытие проезжей части, ограждение, бордюры. Под расширяемую часть дороги сформировали корыто. Проложили сети ливневой канализации - они готовы на 95%. На участке от улицы Механизаторов до ТЦ "L`city" перенесли трубопроводы. Последний участок, где сетевикам остается завершить работы - рядом с торговым центром.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты уже начали класть асфальт. Работы стартовали в районе автосалонов. Специалисты устраивают первый и второй слои асфальтобетона. Их толщина - более 15 см. Всего будет три слоя. А в основании дороги и между слоями - геосетка. Такая технология повысит прочность нового полотна. В настоящий момент асфальт появился на участке протяженностью 500 метров.

Кипит работа и в пешеходных зонах. По четной стороне улицы на участке от Механизаторов до ТЦ обустроили тротуары. А на территории от Механизаторов до школы уложили плитку.

Напомним, реконструкция на Манеже стартовала в начале мая. Работы продолжатся и в 2022 году. Здесь обновят проезжую часть, пешеходные зоны, появятся велодорожки, установят новое освещение, светофоры и дорожные знаки.