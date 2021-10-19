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Общество19 октября 2021 12:10

Липецкая область в пятерке лидеров по росту собственных доходов

Все лидеры - металлургические регионы
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По оперативным данным Минфина рост доходов региональных бюджетов за январь-август по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 20%. Отмечено нарастание положительной динамики поступления собственных доходов субъектов РФ. Они увеличились (без учета федеральных трансфертов) на 25,4%.

В пятерке лидеров по росту собственных доходов (по сообщениям телеграм-каналов) - регионы, связанные с черной металлургией – Липецкая, Белгородская, Курская, Вологодская и Челябинская области. Прирост составил более чем 50%.

На динамику собственных доходов в металлургических регионах повлиял, главным образом, рост доходов от налога на прибыль организаций. Более чем в 3,5 раза он увеличился в Липецкой, Белгородской и Вологодской областях.

Со своей стороны федеральное правительство не ослабляет уровень поддержки регионов, но и не наращивает его. Уровень безвозмездных поступлений из центра регионам за январь-август в этом году оказался только на 1% выше, чем в прошлом.

Финансово-бюджетная ситуация в регионах в этом году неплохо выправляется, что дает повод федеральным властям экономить на трансфертах. В авангарде остаются металлургические регионы, а главными проблемными точками выглядят Югра и Сахалин.

Владимир КУЛИК.

БИЗНЕС-ПРЕССНовости НЛМК