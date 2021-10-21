На НЛМК с опережением графика выполнили ремонт конвертера

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На Новолипецком металлургическом комбинате ввели в эксплуатацию после ремонта конвертер для выплавки стали емкостью 160 тонн. Работы провели с опережением графика на 25 часов. Это позволило дополнительно выплавить 6,6 тыс. тонн стали и получить экономический эффект более 100 млн руб.

За 21 сутки заменили корпус конвертера и кессон - часть оборудования для отвода и охлаждения горячих конвертерных газов, которые образуются при продувке металла кислородом. Ремонт обеспечит надежную и экологичную работу оборудования в течение следующих десяти лет.

Работы выполнили с опережением графика благодаря четкому взаимодействию команды проектного управления, производственных и ремонтных служб, подрядных организаций.

Инвестиции в проект составили более 550 млн рублей.

На НЛМК в эксплуатации находятся 3 конвертера объемом 160 тонн и 3 конвертера объемом 330 тонн. В 2020 году на комбинате произвели 12,3 млн тонн стали. В первом полугодии текущего года выпустили 6,9 млн тонн стали, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.