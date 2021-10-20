Цены растут, но Липецкая область в лидерах по дешевым продуктам

В Липецкой области выросли цены на продукты Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области подорожали продукты. Липчане уже ощутили рост цен на своем кошельке. И каждый поход в магазин вызывает у граждан, мягко говоря, бурю самых разнообразных эмоций.

Так, по данным Липецкстата, в сентябре цены на продовольственные товары выросли на 1,4%. А по сравнению с декабрем 2020 года - на 5,8%. На 7% подорожали яйца, на 3% - мясо птицы, на 2% - мясные субпродукты, на 6% - плодоовощная продукция. Причем овощи и картофель взлетели в цене на 15%.

По состоянию на 11 октября, в сравнении с предыдущей неделей, немного подешевели лишь овощные консервы для детского питания, соль, пшено, репчатый лук и яблоки - от 0,2% до 1,6%. При этом говядина подорожала с 360.60 до 365.94 рублей за 1 кг. Охлажденные куры выросли в цене с 158.14 до 161.04 рубль. Сметана - с 21597 до 221,64 рубля. Десяток яиц в среднем теперь стоит 77,46 рублей, хотя неделей ранее - 71,71 рубль. Свежие огурцы выросли в цене с 83,37 до 88,19 рублей. Помидоры - с 89,51 до 103,37 рублей за 1 кг.

В региональном управлении потребительского рынка и ценовой политики считают, что рост цен на продукты - общемировое явление и проблема. Однако, в пресс-службе управления уточнили, что по уровню средних розничных цен Липецкая область в ЦФО занимала лидирующие позиции по 16 социально значимым продуктам из 24. В регионе зафиксировали самые низкие цены на крупу гречневую-ядрицу, морковь, лук репчатый, картофель. А свинина, рыба, яблоки и сахар-песок стоят меньше, чем в среднем по России. Так, в Белгородской области дороже гречневая крупа, в Воронежской - курсы, в Курской - шлифованный рис и картофель. По итогам сентября Липецкая область заняла 3 место в ЦФО по стоимости потребительской корзины.