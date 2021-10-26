В липецкие гипермаркеты можно без QR-кода, даже в ТРЦ

Без QR-кода пустят, если к продуктовому магазину обеспечат проход Фото: "КП" Архив

В Липецкой области ввели обязательную систему QR-кодов в общественных местах. Их нужно предоставить, чтобы попасть в ТЦ и ТРЦ, непродовольственные магазины, кафе и рестораны, бассейны, бани, салоны красоты, спортивные и фитнес-центры, а также в учреждения культуры и кинотеатры. Также можно пройти, если есть справка о перенесенном COVID-19 или медотвод. Такие меры должны сдержать распространение коронавирусной инфекции.

В связи с ограничением у некоторых липчан возникли сложности. Так, в первый день на входе в торговые центры выстроились очереди. Но больше всего жителей возмутило, что без QR-кода их не пускали в продуктовые гипермаркеты - как в ТЦ, так и в стоящие отдельно. Отметим, что согласно "коронавиросному" Постановлению №159 в списке объектов с QR-кодом гипермаркетов нет.

Ситуацию прокомментировали "КП-Липецк" в региональном управлении потребительского рынка и ценовой политики. Специалисты уверили, что вход в продуктовые магазины свободный.

- У входа стоит контроль, - пояснили в управлении. - Если они обеспечат проход только к продуктовому магазину, так чтобы люди не могли зайти в другой отдел, то QR-код не нужен. В противном случае без QR-кода не пустят.

Ситуацию обещали урегулировать. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в ближайшие сутки в Постановление внесут новые изменения. Они как раз коснутся QR-кодов, а также правил заселения в гостиницы.

- Никто не допустит нездорового ажиотажа или того, чтобы у люди не смогли купить продукты или непродовольственные товары, - заверили в управлении потребрынка. - Это все анализируется, контролируется, здесь никаких вопросов быть не может и не должно. На сегодняшний день никаких проблем с продуктами питания нет, то есть обеспечивается доступ практически во все гипермаркеты, которые расположены даже в ТРЦ.