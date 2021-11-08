Под Липецком иностранец зарезал двоих человек во время уличной потасовки

Иностранцу грозит пожизненное за двойное убийство под Липецком Фото: Лия МУРАДЬЯН

Кровавая разборка произошла в субботу вечером, 6 ноября, в городе Грязи Липецкой области. Там на автобусной остановке кто-то зарезал двоих мужчин. Как сообщает следственный комитет региона, граждан 30 и 45 лет нашли на улице с множественными ножевыми ранениями грудной клетки. Кто и при каких обстоятельствах убил людей, изначально было непонятно.

Картину по цепочки восстанавливали сотрудник полиции и следственного комитета.

– 6 ноября в УМВД по Грязинскому району поступила информация, что у дома №12 по улице Народная стройка лежит раненый мужчина, – пояснила руководитель пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. – На место незамедлительно выехала слетсвенно-оперативная группа и скорая помощь. Медики увезли пострадавшего в больницу, где он и скончался. В 120 метрах от места, где лежал раненый нашли труп еще одного мужчины.

Сотрудники полиции оперативно установили личности погибших, их адреса, контакты, а также нашли очевидцев. Отрабатывали сразу несколько версий случившегося, но никто из знакомых и родственников не знал ни о каких конфликтах, в которых могли участвовать обе жертвы. Поэтому склонились к версии, что имела место случайная уличная стычка.

По цепочке оперативники выяснили, что к убийству может быть причастен иностранец, который на момент расследования собирался покинуть Россию и мог ехать в сторону Москвы. На поимку беглеца подняли весь личный состав липецкого ГИБДД и патрульных служб, которые проверяли транспорт на всех дорогах в сторону Москвы. Благодаря чему участник двойного убийства не смог сбежать. Нападавшего нашли 7 ноября. На 57 километре трассы Липецк – Данков остановили «Газель» с пассажирами, в которой в качестве пассажира ехал подозреваемый в двойном убийстве.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 105 УК – убийство двух лиц. Подозреваемым оказался 36-летний иностранный гражданин. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, подозреваемый дал признательные показания и подтвердил их на месте.

Оказалось, что пьяный иностранец поссорился с прохожими на улице, достал раскладной нож изрезал обоих и сбежал. Убийцу вскоре возьмут под стражу, ему грозит до 20 лет колонии либо пожизненное.