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Цель этого праздника – обратить внимание на проблему качества продукции и услуг. Специалисты ЦСМ Росстандарта в Липецкой области рассказали, как их деятельность связана с производством качественной продукции.

Немного о самом празднике

Во второй четверг ноября более чем 80 государств по всему миру ежегодно отмечают Всемирный день качества. Он был утвержден в 1989 году Европейской, Американской и Японской организациями качества при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН). Его основная задача – повысить важность соблюдения высокого качества продукции, услуг, а также привлечь внимание широкой общественности к проблемам качества.

За идеально оказанной услугой стоят качественное обучение и долгие годы практики, а за хорошим товаром кроется целая система грамотно выстроенных процессов – производства, контроля и менеджмента. Благодаря всему этому мы получаем безопасные и качественные товары с длительным сроком службы. В то же время оказание услуг и производство товара не изолированы от окружающей среды – не редко отходы загрязняют воздух, а добыча сырья вредит природе. Качество же не должно идти в ущерб чему-либо. Именно поэтому в 2021 году Неделя качества отмечается с фокусом на принципы ESG. Аббревиатура расшифровывается как Environmental (окружающая среда), Social (общество), Governance (корпоративное управление).

В связи с этим, слоган Всемирного дня качества в 2021 году: «Качество для всех - качество для каждого». Он подчеркивает важность качества жизни для всех и каждого по отдельности, сегодня и через много лет. Заботу о мире, в котором будут жить будущие поколения.

Национальная система сертификации

Для того чтобы потребитель смог удостовериться что продукция действительно сделана по ГОСТу, была создана «Национальная система сертификации», сокращенно НСС.

НСС помогает укрепить доверие потребителей к продукции, выпускаемой по требованиям ГОСТ, а также повысить конкурентоспособность товаров и услуг не только в России, но и за рубежом.

В рамках НСС любой производитель может подтвердить соответствие своей продукции требованиям ГОСТ в аккредитованных лабораториях и органах по сертификации. Сертифицированная продукция получает знак соответствия НСС и QR-код, которые подтверждают соответствующее качество. Благодаря коду потребитель может оперативно получить всю информацию о продукции.

«Мы помогаем создавать систему, где комфортно и добросовестному производителю, и потребителю, где последний может быть спокоен за безопасность и качество приобретаемых товаров. Орган по сертификации Липецкого ЦСМ уже зарегистрировал в НСС продукцию производителей сахара, колбасных изделий и мяса, пива, воды. Вся продукция прошла испытания в аккредитованных испытательных лабораториях и подтвердила соответствие заявленным национальным стандартам. Помимо этого ЦСМ вместе с управлением потребительского рынка регулярно проводят акцию «Тест на качество». В рамках акции специалисты проводят отбор образцов продукции, а затем отправляют их в аккредитованную испытательную лабораторию. Специалисты органа по сертификации проверяют маркировку и декларацию о соответствии, а специальная оценочная комиссия проводит тестирование по органолептическим показателям», сообщил директор ФБУ «Липецкий ЦСМ» Андрей Сидоров.

Как пояснила руководитель органа по сертификации ФБУ «Липецкий ЦСМ» Ирина Попова, НСС является удобным инструментом повышения конкурентоспособности товара: «Среди огромного количества товара на полках покупателю сложно найти по-настоящему качественную продукцию, ведь упаковка изобилует значками, наградами, на деле являющихся лишь маркетинговыми уловками. В реестр НСС может попасть только та продукция, которая полностью соответствует требованиям стандарта, поэтому потребитель может быть уверен не только в безопасности продукта, но и в его качестве. Результатом сертификации в НСС является не просто выдача сертификата, а внесение информации в реестр. Система позволяет производителям добровольно маркировать товары знаком только при положительном результате прохождения процедуры сертификации. Национальная система сертификации на сегодняшний день самая открытая, доступная для потребителя система подтверждения соответствия».

О качестве в Липецкой области

По традиции к Всемирному дню качества были подведены итоги федерального этапа Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России». В нем участвовали производители промышленной и пищевой продукции. Победители получили возможность маркировать товары отличительным знаком «100 лучших товаров России». В этом году по результатам оценки в номинации «Продукция производственно-технического назначения» лауреатом стал элемент питания FR10G445 (типоразмер ААА) производства АО «Энергия», дипломантом конкурса в номинации «Промышленные товары для населения» стали аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром серии «БОРИНСКИЙ» АОГВ 11,6-1 – АОГВ 29-1 производства ОАО «Боринское», а в номинации «Продовольственные товары» дипломантом стали дрожжи хлебопекарные сухие инстантные Angel Bakerdream GLORIP A, ХЛЕБОПЕЧКИН производства ООО «Ангел Ист Рус».

АО «Энергия» разрабатывает и производит автономные источники питания для бытовой, общепромышленной техники: радиотехнических, бытовых электронных и электрических приборов, медицинской техники, игрушек и игр, аварийной связи и сигнализации, систем пожаротушения и другого оборудования различного назначения. Помимо этого автономные источники питания для специальной техники: ракетно-артиллерийских комплексов, авиации, военно-морского и гражданского речного и морского флотов.

ОАО «Боринское» выпускает более 40 моделей газовых аппаратов и котлов с комплектацией различными системами безопасности и регулирования.

ООО «Ангел Ист Рус» занимается производством сухих, прессованных дрожжей и органических удобрений, а также поставками спиртовых, кормовых, сухих и прессованных дрожжей, органических удобрений и прочей продукции компании Angel East.

Дипломанты и лауреаты конкурса в течение двух лет могут маркировать свою продукцию знаком качества «100 лучших товаров России». Это дополнительное конкурентное преимущество, которое заслужило доверие потребителей и партнеров.

«Ключ к успешной деятельности заключается в высоком качестве производимых товаров и оказываемых услуг. Это профессиональный праздник тех, кто производит продукцию, оказывает услуги, а также отстаивает их безопасность и качество.

Поздравляю с Всемирным днем качества всех специалистов, вкладывающих свои знания, силы и творческий потенциал в постоянную работу по улучшению качества. Желаю крепкого здоровья, целеустремленности, благополучия, дальнейших профессиональных успехов!».

Директор ФБУ «Липецкий ЦСМ» Андрей Сидоров