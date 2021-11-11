Фонд "Милосердие" установил 260 лавочек для благоустройства общественных пространств

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С начала года в областном центре установили 200 новых лавочек, еще 60 разместили в других населенных пунктах региона. Кроме этого во дворах и скверах волонтеры фонда высадили около 3000 саженцев клена, туи, рябины, ели, березы, каштана, спиреи и сирени.

Традиционные акции фонда по благоустройству общественных пространств в этом году стартовали в апреле. При отборе улиц и дворов главный приоритет отдали новостройкам, где пока еще мало зеленых насаждений. Места для благоустройства предложили сами жители. Они же приняли активное участие в посадке саженцев вместе с волонтерами фонда, активистами и школьниками. В результате уже в апреле-мае кроме лавочек во дворах на пяти липецких улицах и на придворовых территориях появились саженцы кленов и лип.

В августе акцент в благоустройстве был сделан на приведение в порядок газонов и на санитарную опиловку деревьев и кустарников. Команды волонтеров фонда покосили выросшую с начала лета траву и опилили ветви больных деревьев. Весь мусор сразу же вывезли специальным автотранспортом.

«В этом году масштабный проект по озеленению и благоустройству Липецка и районов области длился поэтапно несколько месяцев. Очень радует, что его активно поддержали дети и взрослые, волонтеры и общественники. На многочисленные субботники в Липецке и районах области всегда дружно выходили местные жители, в том числе и наши самые маленькие помощники», - рассказала директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

В 2021 году на развитие общественных пространств и на «зеленые» акции фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, направил около 13 млн рублей.

Информация о фонде «Милосердие»

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» - крупнейшая благотворительная организация в Липецкой области, социальный партнер Группы НЛМК. Входит во всероссийский реестр социально-ответственных предприятий и организаций и является членом Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров».

Фонд помогает в организации общественно значимых мероприятий в сферах науки и образования, культуры и спорта, участвует в благотворительных акциях, финансирует социально значимые проекты, поддерживает волонтерские движения и общественные инициативы. За время своей деятельности с 1999 года фонд оказал помощь на сумму около 6 млрд рублей. Ежегодно ее получают более 30 тысяч человек.

За последние годы успехи Фонда в сфере благотворительности отмечались почетной грамотой Торгово-промышленной палаты России, дважды - золотым знаком «За заслуги перед Липецком» и высшими наградами всероссийского конкурса добровольных публичных годовых отчетов "Точка Отсчета". Грантовая программа «Стальное дерево», которая реализуется при поддержке Фонда, стала победителем всероссийского конкурса «Лучшие социальные проекты России».

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