В Липецке появился еще один офис банка «Открытие»

Для повышения качества обслуживания клиентов банк открыл еще один офис.

Финансовые услуги липчанам теперь предлагается получить и по адресу: г. Липецк, ул. Меркулова, дом 10 А. Точка продаж сможет ежедневно принимать более 100 человек.

Дизайн офиса выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов. На площади офиса разместились зона круглосуточного самообслуживания, где расположены банкоматы, универсальная фронт-линия по предоставлению банковских продуктов населению. Специалисты банка ответят на все интересующие вопросы об актуальных программах и услугах и помогут оформить их. В том числе в дополнительном офисе можно воспользоваться одним из наиболее востребованных на сегодняшний день продуктов - рефинансированием кредитов сторонних банков.

Пространство офиса распланировано так, чтобы клиентам банка было комфортно.

В офисе выделены зоны для обслуживания состоятельных клиентов. Есть и переговорные комнаты, что не только обеспечивает комфорт, но и гарантирует конфиденциальность при проведении деловых встреч.

- Я уверена, что клиенты будут удовлетворены качеством и разнообразием предоставляемых услуг, - говорит Светлана Ермакова, управляющий банка «Открытие» в Липецке.

Режим работы нового офиса следующий: понедельник - пятница с 10:00 до 19:00, суббота и воскресенье – выходные дни.

Отметим, что на данный момент ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Липецкой области представлен 3 офисами. В точках продаж функционирует центр по кредитованию малого и среднего бизнеса, а также ипотечные модули. К слову, кредитный портфель банка в регионе с начала года увеличился на 15% и достиг 3,5 миллиарда рублей. Более 1,2 миллиарда банк выдал предпринимателям области - это на 41% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Портфель привлеченных средств клиентов также продемонстрировал рост и составил 5 миллиардов рублей.