Под Липецком участковый нашел заблудившуюся и замерзшую пенсионерку из Воронежа

Липецкий участковый спас пенсионерку из Воронежа Фото: кадр с видео

В Липецкой области районный участковый спас попавшую в беду пожилую женщину. Все случилось в селе Никольское Усманского района, куда приехала в гости к подруге 79-летняя пенсионерка из Воронежа Наталья Павлова.

Об исчезновении подруги в полицию сообщила жительница села Алла Мякишева. Женщины дружат больше полувека – 55 лет и периодически навещают друг друга. Как выяснилось, гостья из Воронежа решила самостоятельно прогуляться по окрестностям и осмотреть достопримечательности. Подруге сообщила о намерении по пути зайти в магазин, Алла предупредила, что тот находится далеко и на возвышенности. Но Наталья была уверена, что справится.

Липчанка начала беспокоиться спустя три часа, когда подруга так и не вернулась. По телефону Наталья призналась, что заблудилась и описала местность, где находится: большой красный дом, туи, трансформаторная будка и мусорные баки. Подруга тут же отправилась на поиски, но безуспешно.

Когда начало темнеть, женщина поняла, что своими силами гостью не найдет и попросила помощи у полиции. Там выяснили приметы, на место тут же выехал участковый полиции лейтенант Максим Жданов и три патрульных экипажа. Спустя несколько часов Жданов нашел пенсионерку лежащей возле контейнеров.

– У меня в сумке были булочки и консервы, – рассказала Наталья Георгиевна. – Я присела у контейнеров, надеясь что кто-то придет выбрасывать мусор и поможет мне, но никто не приходил.

Постучать в чей-то дом и попросить о помощи пенсионерка постеснялась, надеялась, что справится сама. На тот момент спасения Наталье уже грозило переохлаждение.

– Она очень замерзла и была сильно напугана, пологая, что ей придется лежать на плитах до утра, – рассказал участковый ОМВД по Усманскому району. – Радость от встречи с ней была обоюдной! Мы ее напоили горячим чаем и отвезли домой.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, пожилая женщина провела на улице около 10 часов, это было 29 октября, когда температура не превышала +5 градусов. Также в полиции уточнили, что сейчас со здоровьем Натальи Георгиевны все хорошо, она поблагодарила участкового и всех, кто участвовал в поиске.

Также благодарна и подруга из Липецкой области, которая вспоминает о случившемся, не скрывая слез.

– Я очень благодарна сотрудникам за оперативность, и поздравляю их с наступающим праздником – Днем полиции, – говорит Алла Мякишева. – Желаю здоровья, плодотворной работы, успехов в их доблестной и такой нелегкой службе!