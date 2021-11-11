Подготовка к Новому году 2022 в Липецке: в центре устанавливают снеговиков-музыкантов

В Липецке монтируют украшения к Новому году Фото: Юлия КЛЮЕВА

Часики тикают, Новый год все ближе. В Липецке приступили к монтажу новогодней иллюминации. В этот четверг, 11 ноября, у Комсомольского пруда начали устанавливать фигуры снеговиков-музыкантов и надпись "С Новым годом". Они будут стоять со стороны Петровского спуска.

В Липецке монтируют украшения к Новому году Фото: Юлия КЛЮЕВА

Специалисты собирают и расставляют конструкции из металла, обтянутые светодиодной лентой. Затем начнут устанавливать другие фигуры - сказочные фонари и карету, запряженную лошадьми.

По словам директора "Липецкгорсвета" Павла Звонарева, монтаж - лишь часть большой работы, которая длится в течение года. Так, летом и осенью специалисты проверили работу источников питания и светотехнические элементы. Напомним, световые консоли и перетяжки на улицах Зегеля, Первомайская и Советская не снимали. Недавно их протестировали.

В Липецке монтируют украшения к Новому году Фото: Юлия КЛЮЕВА

Иллюминацию включат после установки всех украшений в городе. По данным пресс-службы мэрии, к концу ноября в областном центре должно появиться около 30 новогодних конструкций. На улице Ленина украсят фонтаны, в сквере на Ворошилова - арку-часы, а у здания драмтеатра - шар желаний.

Липчан же просят бережнее относиться к праздничным украшениям. К сожалению, ежегодно вандалы портят световые фигуры. Прошлой зимой пострадали полярные медведи у ДС "Звездный" и сказочный заяц. А камин, с которого ободрали мишуру, восстановить не получилось.