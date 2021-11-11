Когда техника под «цифровым надзором»

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Почему теперь липецкие инспекторы не тратят время на обработку запросов? В чем особенности работы в пандемию и сколько времени отнимает постановка на учет спецтехники? Обо всем этом мы узнали из беседы с руководителем инспекции Гостехнадзора Липецкой области Александром Плотниковым.

- На выставке «Золотая осень» вы получили «золото» и «серебро» в 2-х номинациях. За что?

- «Внедрение методов проактивности при оказании государственных услуг» - одна из наших инновационных разработок, представленная на «Золотой осени – 2021», была удостоена высшей награды. Мы впервые в России среди органов Гостехнадзора внедрили СМС-информирование, а также информирование через портал Госуслуг. С помощью СМС и ЕПГУ напоминаем владельцам о необходимости своевременного прохождения техосмотра, замены удостоверения и уплаты штрафов.

Еще одна наша разработка, удостоенная награды и также впервые примененная в России в нашей структуре – «Организация межведомственного электронного взаимодействия». Когда в 2019 г. органы соцзащиты начали применять новые правила оказания адресной помощи, учитывая самоходные машины физлиц, то пошел вал межведомственных запросов. Даже разделение этого хлынувшего потока на всех инспекторов не снизило нагрузку до допустимого уровня. В результате был разработан собственный сервис СМЭВ-3, который фактически свел на «нет» всю «бумажную» работу.

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- И какова отдача от этих нововведений?

- СМС-информирование - это удобный сервис (не у всех заявителей есть смартфоны) и помогает избежать ненужных нарушений законодательства, повышает сознательность владельцев. Такая практика оповещения особенно эффективна в районах. Наши инспекторы с помощью СМС информируют владельцев в сельских поселениях о дате и времени проведения массового осмотра. Нет необходимости объезжать каждого - люди сами собираются в одном месте в одно время. За 2020 год средний процент прохождения ТО увеличился на 2 пункта, а поступление госпошлины выросли более чем на 1 млн рублей. Мы на все смотрим через призму безопасности. Чем больше будет обращений на техоосмотр, тем безопасней техника будет эксплуатироваться, что в целом влияет и на экологию региона.

Инновации сэкономили кучу времени и ресурсов. Внедрение СМЭВ-3 позволило не только автоматизировать отправку и приемку сведений, но и полностью исключить здесь участие человека. Так, за 2020 г. «автоматом» обработано более 200 тыс. запросов – на них инспекторы не потратили и минуты. Надеемся, что наш сервис будет использован коллегами, ФНС, ФССП, заинтересованными ведомствами.

- Александр Иванович, почти два года мы находимся в непростых условиях, что отразилось на всех сферах жизни. В чем «сложность момента» для вашей структуры?

- Мы оказываем госуслуги (в их числе регистрация спецтехники, определение ее технического состояния и прием экзаменов на право управления), взаимодействуя с нашими заявителями. Да, выполнение каждодневных функций усложнилось, но работаем в привычном режиме, стараемся минимизировать факторы, влияющие на безопасность граждан.

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- Каков сейчас алгоритм постановки на учет спецтехники? Сколько времени это отнимает?

- Сейчас этот процесс для заявителя облегчен - с 1 ноября введены новые формы через портал Госуслуг. Упростилась логистика, стал «дружелюбней» интерфейс портала. Если пакет необходимых документов под рукой (в их числе подтверждение права собственности, договор купли-продажи, паспорт самоходной машины, свидетельство госрегистрации), то процедура отнимает не более 15 минут. Также можно лично посетить инспекцию либо МФЦ – все три способа в равной степени востребованы и используются заявителями.

- Какие встречаются «подводные камни» в работе с частными лицами? И какова обратная связь?

- Процент прохождения ТО техники, принадлежащей физлицам, еще недостаточно высок, и СМС-оповещение «подталкивает» для прохождения этой процедуры. Пока немало и «мертвых душ» - человек умирает, а техника продолжает числиться на учете за ним. Но уже внесены соответствующие изменения в правила регистрации о возможности снятия такой техники с учета – отрабатывается электронный сервис с ФНС.

Среди основных административных нарушений – просроченность и игнорирование проведения ТО, а также несвоевременная постановка техники на учет. У нас хорошо налажена обратная связь, активно работаем с официальными группами в соцсетях. На сайте инспекции множество онлайн-сервисов – от обычной квитанции об оплате, до онлайн-проверки информации о самоходной машине или аттракционе. Недавно мы реализовали большой блок, посвященный техническому осмотру. В нем не только описана процедура, но и применяемые приборы, рассчитываются показатели, которые должна иметь каждая машина. С помощью такого инструмента можно подготовить машину к прохождению ТО или проверить работу инспектора. Наша цель – не искать «заковыки» или стараться привлечь кого-то к ответственности, а подсказать, помочь, быстро и четко отреагировать на возникающие вопросы.

Наши инспекторы работают в постоянном онлайн-режиме. В этом году мы провели комплекс мероприятий по защите информации, обрабатываемой в нашей информационной системе. Это позволило организовать доступ к ней с мобильных устройств, в частности, планшетов. Теперь у инспекторов не возникает трудностей проверить сроки прохождения техосмотра любой машины и в любом месте, достаточно иметь доступ в Интернет. Все наши инспекторы обеспечены носимыми видеорегистраторами, что позволяет фиксировать любые действия во время их служебной деятельности.

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- Помимо регистрации техники и проведения ТО вы ведете работу и с учебными заведениями. В чем она заключается?

- Учебные заведения готовят водителей, управляющих самоходной техникой всех типов – от снегохода до БелАЗа. И наши инспекторы допускают их к экзаменам на право управлении такой техники, с выдачей соответствующего удостоверения. С каждым из таких образовательных учреждений у нас заключен план совместных мероприятий по повышению качества подготовки водителей. Липецкий регион стал первым, который принимает экзамен в электронной форме. В образовательных учреждениях региона используется такой продукт, как «Прием экзаменов Web. Гостехнадзор» предназначенный для подготовки к экзамену и приема теоретического экзамена у кандидатов на получение удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) на право управления самоходными машинами.

Все списки экзаменуемых и результаты экзамена автоматически передаются в нашу систему. После теоретического экзамена идет практический. Наша задача – оказать помощь и содействие в эффективной подготовке водителей, в соблюдении ими всех предписанных норм. Ведь от правильной эксплуатации техники в итоге зависит и безопасность людей, и экология.

В регионе зарегистрировано более 28 тыс. машин и 71 аттракцион. Ежегодно инспекция Гостехнадзора Липецкой области оказывает более 33 тыс. госуслуг, принимает около 140 экзаменов и выдает свыше 4 тыс. удостоверений. За 2021 год проведено более 70 профилактических и контрольных мероприятий по пресечению и недопущению административных правонарушений.

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Владимир КУЛИК.

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Фото из архива Гостехнадзора