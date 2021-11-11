Дмитрий Аверов: В первую очередь деньги мы направили на нужды системы здравоохранения

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Доходы и расходы областной казны увеличиваются почти 1 млрд. 300 млн. рублей. Соответствующие изменения внесены в Закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов».

1 млрд. 400 млн. рублей поступили в казну за счет налога на прибыль. Но при этом по ряду направлений сокращены поступления из федерального бюджета.

- В первую очередь средства, которые внесены в рамках изменения бюджета, будут направлены на нужды системы здравоохранения. Одна из основных задач - выплаты врачам, которые борются с распространением ковида, закупка необходимого медицинского оборудования, лекарств, тестов, - рассказал Дмитрий Аверов.

Регион дополнительно получил из федерального центра 413 млн. рублей на оказание медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией. Почти 50 млн. рублей выделено на выплаты медицинским работникам, участвующим в вакцинации. 113 млн. рублей предусмотрено на ремонт и строительство дорог. Около 48 млн. рублей – на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. В то же время федеральное финансирование сокращено по ряду статей. В основном за счет уменьшения субсидий по ЖКХ и выплат на первого ребенка – по этим направлениям стало меньше получателей, чем было запланировано изначально.

За счет собственных доходов областного бюджета сфера здравоохранения также получит существенное дополнительное финансирование - 748 млн. рублей. Из них на борьбу с пандемией направлено почти 240 млн. рублей, на лекарства для льготников – 35 млн. рублей, на выплаты медработникам, участвующим в вакцинации населения – 49 млн. рублей. На ежемесячные выплаты стимулирующего характера для работников выездных бригад скорой помощи – 92 млн. рублей. На укрепление материально- технической базы учреждений здравоохранения (приобретение оборудования, капитальный ремонт, разработку проектно-сметной документации) предусмотрено почти 80 млн. рублей. Выделено 180 млн. рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности медицинских организаций.

Также сегодня в бюджете предусмотрены дополнительные средства на поддержку спортивных клубов и развитие детско-юношеского спорта – 11 млн. рублей. Около 4 млн. рублей направили на доведение зарплаты тренеров областных спиртных учреждений до средней по экономике.

Значительные ассигнования, почти 782 млн. рублей, выделены управлению финансов: 400 млн. рублей – в резервный фонд администрации области и 428 млн. рублей - на дотации местным бюджетам.

С учетом внесенных изменений доходы и расходы областного бюджета в этом году составят 82,7 млрд. рублей.

Фото предоставлено пресс-службой областного Совета депутатов.