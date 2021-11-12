Татьяна Аверченкова: В условиях конкуренции НЛМК будет расти экологично

.

Перед началом пресс-конференции журналисты прошли экспресс-тест на коронавирус и совершили экскурсию по зданию нового Корпоративного университета НЛМК.

.

Кампус европейского уровня, аналогов которому в регионе нет, построен на месте аварийного здания бывшего ДК. Теперь это «сердце» внутреннего обучения менеджмента всех уровней, где сформирована система корпоративного самообразования.

.

В многофункциональном центре несколько образовательных помещений, выставочное пространство, зал-трансформер, зона «коллаборации и дизайн-мышления» и самая современная мультимедийная начинка.

.

Пока еще «докручивают» функционал, завершают монтаж оборудования, но занятия уже идут. Официальное открытие состоится весной, площадки кампуса будет также доступны и горожанам.

За 5 лет работы Корпоративного университета НЛМК разработано 225 образовательных решений, почти 4 тыс. тренингов, прошли обучение более 10 тыс. руководителей и специалистов.

В переломный год – новые проекты

Поблагодарив сотрудников за хорошие результаты в тяжелый «ковидный» год, Татьяна Аверченкова отметила, период пандемии пришелся на середину стратегического цикла. Часть проектов заканчивалась, часть находилась в стадии реализации. Тем не менее, НЛМК удалось завершить масштабные проекты.

Что удалось сделать?

Закончены масштабные проекты по экологии, связанные с реконструкцией доменных печей, конвертерных цехов. Со следующего года НЛМК нацелен на стратегическую цель – 14,2 млн тонн стали.

Среди актуальных проектов – строительство агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ-5) стоимостью более 12 млрд руб. С его помощью можно будет изготавливать более прочные и экологичные изделия. До конца года начнется монтаж основного оборудования.

Реконструкция нагревательной печи №1 в цехе горячей прокатки в 2 раза сократит расход топлива на нагрев, на 53 тыс тонн снизит эмиссию. Инвестиции – более 5 млрд руб.

И самый амбициозный экологический проект - строительство 2-й утилизационной теплоцентрали, которая позволит снизить эмиссию парниковых газов на 650 тыс тонн в год и будет использовать сопутствующий газ для генерации э/энергии.

За 9 месяцев этого года НЛМК направил на экологические проекты 10,4 млрд руб.

В числе многочисленных вопросов журналистов, посвященных экологии, социальным проектам, приоритетам развития, был и блок вопросов от «Комсомолки».

.

В перспективе – «зеленая» и водородная металлургия

- Были ли в пандемию стресс-сценарии развития? Какие извлечены уроки?

- Самым сложным был 1-й год - из-за непредсказуемости. Наше предприятие непрерывного цикла, и было несколько сценариев развития. Многое сделали по разгрузке транспортных потоков по логистике, масочному режиму, пошли на меры по отмене смены встречных собраний. Продолжаем ПЦР-тестирование, делаем тесты на антитела, и сейчас уже знаем способы борьбы с ковидной ситуацией. Ключевой урок в том, что научились взаимодействовать с людьми. У нас эффективно работает колцентр и «Добросервис», отлажен процесс помощи обратившимся людям.

- Скажется ли на деятельности компании «углеродный налог», вводимый с 2023 года, как и весь тренд на «озеленение»?

- Сначала будет мониторинг и важно отладить методику подсчета эмиссии СО2, а налоговые выплаты появятся, вероятно, с 2026 г. Перестроить традиционную металлургию на безуглеродную будет очень тяжело, но считаем, что в короткой перспективе выглядим достаточно хорошо. Мы всегда снижали угольную нагрузку. В мире мы одна из самых эффективных компаний по расходу кокса в доменном производстве.

В длинной перспективе у нас несколько сценариев. При плавном переходе на «зеленый вид» есть технологии, позволяющие перейти на более низкую эмиссию. К примеру, электросталеплавильное производство в комплексе с горячим брикетированием железа, и мы это рассматриваем. В отдаленной перспективе хотим попробовать себя в разработке водородной металлургии, новых тенденций. Сейчас подыскиваем консорциум для совместной работы.

Самообеспечение электроэнергией

- Скажется ли на социальной повестке НЛМК налоговые инициативы после заявления 1-го вице-премьера в адрес металлургов о «нахлобучивании» государства?

- Наша социальная стратегия достаточно сбалансирована. Мы с ней жили в период низкой цены и маржинальности. Социальная ответственность перед работниками, скорее, увеличится – по медицине, качеству питания, внутренней дорожно-транспортной инфраструктуре.

- Как решается одна из проблем отрасли – энергозатратность?

- Не отнесу это к проблеме. Металлургическую отрасль еще и энергогенерирующая. В производстве много отходящих газов – коксовых, доменных, конвертерных. На 65% мы потребляем электроэнергию, производимую из собственных ресурсов. В ближайшее время, утилизируя попутные газы, будем вырабатывать необходимый нам объем электроэнергии.

.

Эмиссия сократилась более чем в 2 раза

Сегодня, при производстве НЛМК 14 млн тонн стали, валовая эмиссия по сравнению с 2000 годом, когда мы производили 8 млн тонн снизилась в разы - уменьшились с 43 кг до 19,4, прицел – на 18,9 кг.

Компания считает, что в условиях конкуренции расти необходимо, но расти экологично. В 2020 г. по комплексному индексу загрязненности атмосферы мы в благоприятной «зеленой зоне». НЛМК в числе тех немногочисленных производств, которое не сбрасывает промышленные стоки в реку. Практически отсутствуют вещества 1 и 2 категории опасности, среди выбросов в основном пыль и оксид углерода – то, что эмитируют автомобили.

Про профсоюз, зарплаты и социалку

Профсоюзная организация комбината – это канал обратной связи, и он активно работает. Существует 3-х стороннее соглашение, в рамках которого компания действует по повышению зарплаты. Логика не в массовом повышении «всем одинаково», а по вкладу каждого.

На корпоративном портале компании выложены списки тех, кто проявил больше всего инициатив. Система поощрительных выплат (доходит до 1.5 млн руб.) работает автоматически. В минувшем ковидном году практически всем сотрудникам выплачена единовременная помощь в размере 30 тыс. руб.

В ближайшие 3 года будет программа, по которой дофинансируется часть профессий.

По итогам 2020 г. на социальную политику компания направила 1 млрд руб. По прогнозу в 2021 г. сумма составит 1,3 млрд руб. (без учета ковид). Поддержка региона с начала пандемии составила 465 млн руб.

.

Рынок сбыта

Стратегически компания ориентирована на внутренний рынок, тактически – принимает решения с учетом ценовой конъюнктуры. Своих «якорных» клиентов компания не оставляет.

НЛМК продает не просто «продукт», клиент просит его определенные свойства. Строители, к примеру – коррозионную стойкость, декоративность покрытия.

Среди своих перспективных продуктов компания видит направления электротехнической и динамной стали, трансформаторного проката.

Главные приоритеты

НЛМК стремится быть максимально эффективной металлургической компанией и стать лидером по затратам на тонну стали.

2-я цель - рост производства стали до 14,2 млн тонн;

3-я – определенные рынки. Часть – по электротехническому прокату, часть – по прокату с покрытием. Плюс рост продаж на зарубежных рынках.

4-я цель – экологическая и социальная повестка – с точки зрения охраны и безопасности труда, привлекательности профессии.

Владимир КУЛИК. Фото автора и пресс-службы НЛМК.