Группа НЛМК и Концерн Росэнергоатом договорились о стратегическом сотрудничестве в области энергетики

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, и одно из крупнейших российских предприятий электроэнергетической отрасли Концерн Росэнергоатом (входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок низкоуглеродной электроэнергии.

Соглашением предусмотрены различные форматы сотрудничества, в том числе заключение двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии (мощности) и совместной работы на рынке управления спросом (Demand Response или изменение потребления энергии в зависимости от уровня нагрузки в энергосистеме и цен на электроэнергию).

В соглашении также предусмотрена возможность поставки низкоуглеродной энергии с электростанций Концерна Росэнергоатом для нового горно-металлургического производства на площадке Стойленского ГОКа, разработку которого ведет Группа НЛМК.

Наращивание объемов использования низкоуглеродных источников энергии является одним из приоритетных направлений работы Группы НЛМК по сокращению углеродной интенсивности производства и снижения объема эмиссии парниковых газов. Атомная энергетика – один из основных инструментов декарбонизации, сейчас на ее долю приходится треть производства всей низкоуглеродной электроэнергии в мире.

Подписанное соглашение стало продолжением начатого в 2021 году сотрудничества между компаниями в сфере поставок низкоуглеродной энергии и управления спросом. Так, в течение 2021 года поставка электроэнергии со стороны АЭС в адрес Группы НЛМК составит порядка 3 млрд кВтч.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.