Парки Липецка начали украшать к Новому году 2022

Липецкие парки украшают к Новому году Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие парки начали украшать к Новому году. Там монтируют иллюминацию и устанавливают светящиеся конструкции. Чуть позже определят стилистическое оформление елок и нарядят их.

На аллеи Быханова сада вернулись светящиеся белки и олени. В амфитеатре парка обновили световой шатер - специалисты восстановили работу 1 200 лампочек конструкции. Монтируют "звезды" на деревьях. Как пояснили в пресс-службе мэрии, в этом году световыми консолями украсят не 3, а 6 пешеходных зон. Для этого закупили еще 50 светильников.

В Нижнем парке расположится новая резиденция Деда Мороза. Волшебник встретит липчан в путевом доме Петра, который предварительно оформят к празднику. Рядом установят ящик новогодней почты. В парке появится инсталляция "Шар", а также электрические сосульки.

В парке Победы можно будет покататься на коньках. В парковой зоне "Сокол" липчан порадует праздничная иллюминация. В детской "Сказке" установят напольную композицию из двух больших светильников, а также фотозоны у елки.