Фонд «Милосердие» помог восстановить обелиск в память о героях войны

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В селе Архангельские Борки Липецкой области завершили реконструкцию мемориала памяти местных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Обновленный монумент открыли благодаря грантовой программе «Стальное дерево», которую поддерживает благотворительный фонд «Милосердие».

В этом году житель села Александр Кривошеев принял участие в конкурсе на получение гранта. Он предложил провести полную реконструкцию одного из самых знаковых для всех односельчан места - мемориала памяти о 192-х жителях села Архангельские Борки и деревни Лозы, которые не вернулись с фронта. Существующий памятник установили в 2000 году за счет народных средств, и за два десятилетия он стал постепенно разрушаться. Спасти ситуацию мог только капитальный ремонт.

Откликнулся на проблему и помог жителям Архангельских Борок фонд «Милосердие». На средства гранта «Стального дерева» заменили постамент памятника и восстановили таблички с фамилиями погибших. В дальнейшем жители села планируют привести в порядок территорию вокруг мемориала и высадить декоративные кустарники.

«Мы поддержали инициативу Александра Кривошеева потому, что это по-настоящему народный проект. В свое время неравнодушные люди из этого села сами собрали средства на установку мемориала, и теперь с помощью нашей грантовой программы всем миром удалось спасти памятник от разрушения. Этот проект мы завершили в год 80-летней годовщины начала Великой Отечественной войны. Наши общие усилия помогают сохранять память о героях-фронтовиках и неразрывную связь поколений, растить настоящих патриотов», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Торжественная церемония открытия обновленного памятника прошла с участием представителей администрации района и сельского поселения, депутатов, авторов и партнеров проекта, местных жителей.

С 2017 года фонд «Милосердие» помогает инициативным людям претворять в жизнь их социально значимые инициативы. Для этого была начата программа «Стальное дерево», которая сейчас уже действует в пяти регионах России. В 2021 году на территории Липецкой области планируют завершить 29 новых проектов и направить на эти цели около 8 млн рублей. Всего до конца года волонтеры фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, завершат 74 проекта в Свердловской, Калужской Белгородской, Липецкой областях и в Алтайском крае.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».