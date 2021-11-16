Фонд «Милосердие» передал лекарства и оборудование для лечения COVID-больных

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Благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно передал очередную крупную партию лекарств и комплектующие к оборудованию для лечения тяжелых коронавирусных больных в клиниках Липецкой и Белгородской областей.

Препарат Артегиа на сумму почти 6,5 млн рублей и различные востребованные антибиотики на сумму 5,2 млн рублей поступят в старооскольскую окружную больницу Святителя Луки Крымского. Еще 700 тыс. рублей направлено липецкой областной клинической инфекционной больнице на приобретение медицинских масок для неинвазивной вентиляции легких.

Оригинальный отечественный препарат Артлегиа рекомендован Минздравом России для профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. При заражении COVID-19 организм, как правило, максимально активирует защитные механизмы иммунной системы для борьбы с вирусом. Это вызывает так называемый «цитокиновый шторм», который является одной из основных причин смертности. Препарат Артлегиа помогает локализовать его развитие у больных.

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«Практически без остановок с начала пандемии мы обеспечиваем ковид-госпитали высокотехнологичным медицинским оборудованием, средствами защиты и востребованными препаратами. Только в этом году, к примеру, в липецкую инфекционную больницу фонд передал медицинские приборы, защитные маски и комбинезоны, дорогостоящие лекарства на сумму около 60 млн рублей. Еще более 17 млн рублей направили на помощь белгородским медикам. Сейчас в Липецке мы продолжаем акцию, в ходе которой наши волонтеры на личном автотранспорте оперативно доставляют врачей по вызовам больных», - прокомментировала директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Ранее в старооскольскую больницу направили медикаменты на сумму почти 1,5 млн рублей, 4 морозильных медицинских камеры и 8 термоконтейнеров для хранения лекарств, а также средства защиты. Липецкие клиники с начала пандемии получили от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, помощь на сумму более 370 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».