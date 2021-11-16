Группа НЛМК – победитель конкурсов «Металл-Экспо 2021»

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, награждена медалями 27-й Международной промышленной выставки Металл-Экспо 2021 за проекты в области разработки энергоэффективных марок стали, повышения производительности оборудования, развития клиентского сервиса и лучшую экспозицию выставки.

Золотые награды компания получила:

- за разработку и внедрение технологии производства энергоэффективных марок динамной и трансформаторной стали с улучшенными магнитными свойствами;

- за проект модернизации сталеплавильного производства НЛМК, который позволил увеличить производительность одного из конверторных цехов на 15% до 10 млн тонн стали в год с одновременным снижением воздействия на окружающую среду - новые эффективные системы газоочистки позволяют улавливать до 99,9% пыли.

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Серебряной медалью отмечена работа по повышению производительности стана горячей прокатки НЛМК: в 2020 году производство превысило 6,5 млн тонн проката, что на 6,2% выше показателя 2019 года и на 12% выше изначальной производительности стана.

Интернет-магазин Группы НЛМК Nlmk.shop в третий раз становится победителем в конкурсе «Лучший интернет-проект России 2021» журнала «Металлоснабжение и сбыт», в этом году — в номинации «сервис». Жюри конкурса отметило постоянную работу компании по улучшению клиентского опыта: рост ассортимента, расширение складской сети, новые возможности для отгрузки и ускорение обработки заказов.

Стенд Группы НЛМК получил награду за лучшую экспозицию выставки. Жюри высоко оценило его дизайн, практичность и активность работы представителей компании.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.