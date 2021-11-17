«Открытие» выступил организатором размещения выпуска гособлигаций

Инвесторам предложен выпуск с пятилетним сроком обращения. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

16 ноября состоялось размещение выпуска государственных облигаций Ульяновской области серии 34004. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 25% в даты окончания 5-го и 9-го купонов, 20% в дату окончания 17-го купона, 30% в дату окончания 20-го купона. Дюрация – 2,81 года. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Книга заявок по выпуску была открыта 11 ноября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9,70-9,90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению в диапазоне 10,06-10,27% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 9,55% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,89% годовых.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «ВТБ Капитал», АО «Газпромбанк», ПАО «Совкомбанк» и АО «Сбербанк КИБ» (оно же и генеральный агент).