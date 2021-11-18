Липецкие компании представили свою продукцию на 27-й Международной промышленной выставке в Москве

Фото предоставлено пресс-службой АНО «ЦПЭ Липецкой области»

С 11 по 13 ноября в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне проходила 27-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо», собравшая свыше 400 компаний из 28 стран мира.

В ежегодном форуме металлургов традиционно участвуют значимые металлургические предприятия и холдинги, производители и поставщики оборудования, крупнейшие российские металлотрейдеры. Центр поддержки экспорта Липецкой области в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» организовал участие в выставке пяти липецких представителей малого и среднего бизнеса. Липецкую область представляли ООО "ГК "Липецкпрофиль", ООО "Липецктехнолит", ООО "Липецк Сталь Групп", ООО " ЕВК" и ООО "Литмашприбор".

Выставочная площадка ЦВК «Экспоцентр», достигшая масштаба «доковидного» 2019 г. открыла новые деловые возможности для экспонентов и посетителей.

ООО «Липецк Сталь Групп», занимающаяся переработкой плоского проката, впервые участвует в конгрессно-выставочном форуме. Липчане представили продукцию переработки, в том числе, из электротехнической, динамической, изотропной стали.

- За несколько дней получили около 200 запросов-обращений, звонки по «горячей линии» продолжаются. Среди новых потенциальных клиентов – бизнесмены из Польши, Румынии, Белоруссии, Казахстана, российские фирмы с Урала, Краснодарского края. Будем с ними работать, - комментирует отдачу от выставки финансовый директор компании Александр Шакурин.

За время выставки, как сообщил сотрудник Центра поддержки экспорта Липецкой области Борис Дмитриев, липчане провели встречи с представителями ряда профильных зарубежных компаний. Достигнуты предварительные договоренности о поставке продукции ООО " ЕВК" в Румынию и ООО "Липецк Сталь Групп" в Республику Казахстан.

- Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области (ЦПЭ Липецкой области) создан администрацией Липецкой области и Союзом «Липецкая торгово-промышленная палата». Центр поддержки экспорта Липецкой области приступил к работе в 2017 году. В 2021-м при его поддержке в выставках, в том числе в зарубежных – в Киргизии, Казахстане, Армении, Узбекистане и Баку, приняли участие 25 компаний.

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