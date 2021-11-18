Специалисты Липецкэнерго рассказали школьникам об опасности электричества

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В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче специалисты филиала «Россети Центр» - «Липецкэнерго» провели уроки электробезопасности для учеников первого и седьмого классов в школе села Троицкое им. Героя Советского Союза М.Д. Карасева Липецкого муниципального района.

Первоклассникам энергетики рассказали о правилах электробезопасности в адаптированном, занимательном формате. Мультфильм о приключениях фиксиков наглядно продемонстрировал, чем опасно электричество, какие знаки предупреждают об угрозе поражения электрическим током, как вести себя вблизи энергообъектов.

Для учеников средней школы организаторы просветительской акции продемонстрировали тематический видеоролик «Россетей» о последствиях нарушения правил электробезопасности. Кроме того, школьники узнали об актуальной проблеме энергосбережения и необходимости бережного отношения к энергоресурсам.

«Коварность электроэнергии в том, что она невидимая. При этом, не соблюдая элементарные правила, дети могут столкнуться с опасностью буквально на каждом шагу – начиная от розеток и электробытовых приборов и заканчивая поврежденными линиями электропередачи. Поэтому мы считаем важным как можно раньше познакомить школьников с правилами безопасного обращения с электричеством и повысить уровень знаний в этой сфере», - прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Кульминацией уроков стало выполнение практического задания по реанимации робота-тренажера «Гоша», пострадавшего от удара током. Успешное спасение не только закрепило у школьников навык оказания первой медицинской помощи, но и многих вдохновило задуматься о профессии врача.

В завершение уроков учащиеся получили от энергетиков тематические подарки с напоминаниями о важности соблюдения правил электробезопасности.

Подобные уроки электробезопасности сотрудники Липецкэнерго проводят в школах Липецкой области в течение всего учебного года. Ежегодно в них принимают участие более полутора тысячи школьников.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»