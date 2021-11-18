Куришь? Сам себя фатально губишь

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В далеком 1977 г. американские онкологи, изучив печальную статистику заболевания раком, как следствие табакокурения, предложили отмечать Международный день отказа от курения. С тех пор он традиционно отмечается каждый 3-й четверг ноября.

- Начатая тогда американцами война с табачными компаниями (были опубликованы исследования о вреде курения) дала эффект. В течение 5-6 лет, к 1990 г., количество отказавшихся там от курения составило 60%, - замечает Михаил Коростин.

Системная работа по борьбе с этим злом ведется и у нас, и акцент здесь – максимально оградить несовершеннолетних. Недавно вице-премьером Голиковой поручено Минздраву проработать вопрос о проверке детей в ходе медосмотров на употребление никотина. И все же несмотря на принимаемы меры ситуация с потреблением табака далека от радужной.

- В прошлом году по данным соцопроса увеличилось количество населения, потребляющих никотинсодержащие изделия – в Липецкой области среди молодых с 13 до 15%, а по стране такое увеличение примерно на 3%. В том числе, из-за ослабления профилактических мер в ковидный период, - комментирует главврач ЛОНД. – Жизнь еще раз показала, что борьба с курением должна усиливаться, чему способствуют принимаемые властями меры. Будет запрещено сдавать детям в аренду устройства для потребления никотинсодержащей продукции (вейпы и электронные сигареты). Властями, кроме того, предложено ввести запрет на выкладку никотинсодержащей продукции или устройств для ее потребления в торговых точках, находящихся в радиусе 100 м от школы.

Правительством также утвержден план мероприятий для реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 г. В числе более 20 мероприятий – защита беременных от потребления табака, подключение врачей первичного звена для профилактики курения, проработка вопроса о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.

Еще одна головная боль - мода на электронные сигареты, переход на которые многие курильщики ошибочно считают 1-м шагом в отказе от курения.

- Недавнее двухлетнее исследование, проведённое в США, показывает, что переход на электронные сигареты не помогает отказаться от курения полностью, - отмечает Михаил Коростин. – Были использованы данные о здоровье 13 604 курильщиков, за участниками велось наблюдение два года. При первом ежегодном опросе бросили курить 9,4 процента из всех, при этом 62,9 процента вообще отказались от сигарет, а 37,1 процента перешли на другую форму табака. Во время второго опроса выяснилось, что те, кто перешёл на другую форму табака, на 8,5 процента чаще возвращались к простым сигаретам, чем отказавшиеся полностью от курения люди.

Не стоит забывать, как напомнил главврач ЛОНД, и о вреде пластика, из которого состоят электронные сигареты. Пропиленгликоль разлагается на составляющие, которые покрывают альвеолы легких. Различные эфирные масла, отдушки в процессе горения также превращаются во вредные органические компоненты. Курильщикам также стоит помнить, что курение (как алкоголь и наркотики) удваивают риски заражения после вакцинации.

- У людей, не имеющих зависимость, такие риски составляют 3,6%, а у зависимых – 7%, у них также в разы выше развитие тяжелых осложнений и количество летальных исходов, - поясняет Михаил Коростин. – А излечиться (причем полностью) от табачной зависимости, этой пагубной привычки, можно. В Липецкой области есть центры профилактики (во 2-й и 7-й поликлиниках), как и в ряде районов области. Нами обучено свыше 30 терапевтов поликлиник по лечению и коррекции от табачной зависимости. По нашим опросам из всех курящих свыше 40% желают бросить курить, но мешает психологический барьер. Потому важно сделать первый шаг, а мы всегда поможем – у нас есть квалифицированные специалисты, современные лекарственные препараты и проверенные методики.

Владимир КУЛИК.

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ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер»

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