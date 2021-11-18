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Общество18 ноября 2021 11:26

Подготовка к Новому году 2022 в Липецке: в Нижнем парке украшают резиденцию Деда Мороза

Зимний волшебник планирует переехать в путевой Дворец Петра Великого 10 декабря
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липецкий Дед Мороз будет принимать гостей в новой резиденции

Липецкий Дед Мороз будет принимать гостей в новой резиденции

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот четверг, 18 ноября, в России отмечают день рождения Деда Мороза. Для липецкого волшебника уже готов подарок - он переезжает в новую резиденцию. В этом году дом новогоднего чародея откроется в Нижнем парке в путевом дворце Петра Великого.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы ведутся полным ходом. Скоро здание преобразится и оно загорится светом тысяч огней. Процесс лично контролирует Дед Мороз. Резиденцию планируют открыть 10 декабря.

Также для взрослых и детей создадут 5 разнообразных фотозон. Гости парка попадут в волшебный лес, измерят рост на специальной лестнице, увидят гору подарков. А новогодний чародей на зимнем троне выслушает каждого липчанина и подарит частицу своего волшебства.

Почта Деда Мороза появится в Нижнем парке и парке Металлургов. Каждый желающий, независимо от возраста, сможет написать волшебнику, попросить подарок или поздравить дедушку и его внучку с наступающим Новым годом.

Общество: ВОПРОС ДНЯ