Фонд «Милосердие» помогает медикам повышать оперативность диагностики COVID-19

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Благотворительный фонд «Милосердие» помог Центру гигиены и эпидемиологии в Липецкой области приобрести дополнительную партию реагентов, которые используются при диагностике коронавирусной инфекции у жителей региона. Очередная помощь позволит учреждению Роспотребнадзора расширить объем исследований и повысить своевременность выявления потенциальных носителей инфекции.

С начала пандемии специалисты Центра провели сотни тысяч тестирований методом ПЦР. Увеличению интенсивности их работы помогла в том числе поставка от «Милосердия» лабораторного пластика для нужд лабораторий. Кроме этого за последние три месяца на реагенты для тестирования COVID-19 фонд направил 1,5 млн рублей, что позволило существенно усилить эффективность и оперативность мер профилактики.

«Наша помощь Центру гигиены и эпидемиологии Липецкой области всегда очень востребована. Особенно сейчас, когда с ростом случаев заражения в регионе выросла потребность в различных расходных материалах для массовой диагностики. Через лаборатории этого учреждения каждый день проходят более тысячи тестов, которые помогают диагностировать носителей инфекции. Мы обязательно продолжим поддержку медицинских центров региона для более эффективного противодействия COVID-19», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, регулярно обеспечивает ковид-госпитали высокотехнологичным медицинским оборудованием, средствами защиты и дорогостоящими лекарствами. С начала пандемии липецкие клиники получили от фонда помощь на сумму более 370 млн рублей.

Сейчас в Липецке продолжается акция, в ходе которой волонтеры на личном автотранспорте помогают оперативно доставлять врачей городской поликлиники по вызовам больных. С конца октября и до конца года фонд полностью будет оплачивать транспортные расходы активистов. Для мобильных бригад медиков и волонтеров организовано регулярное дополнительное питание.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».