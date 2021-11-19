Группа НЛМК объявляет о кадровых изменениях в сфере продаж и маркетинга

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, сообщает о кадровых изменениях в направлении продаж. К команде присоединился Михаил Антонов, с начала декабря он заменит на должности вице-президента по продажам и маркетингу Илью Гущина, который покидает компанию.

Михаил Антонов сконцентрируется на оптимизации портфеля продаж, повышении темпов разработки и вывода на рынок новых продуктов, совершенствовании клиентского сервиса на предприятиях Группы в России и на экспортных рынках.

«Я благодарен Илье Гущину за существенный вклад в развитие компании. Под его руководством были перестроены процессы управления продажами, созданы новые каналы, в том числе розничное направление и электронная коммерция, и улучшены показатели клиентского опыта. Я уверен, что многолетний и разносторонний опыт Михаила Антонова придаст импульс изменениям в части продуктов и рынков продаж, которые мы планируем на новом стратегическом горизонте», - прокомментировал президент Группы НЛМК Григорий Федоришин.

Биография Михаила Антонова

Михаил Антонов с 2002 по 2013 год работал в компании «Лукойл», занимал должности от начальника управления стратегического развития до первого заместителя вице-президента по нефтепереработке. С 2010 по 2013 гг. работал директором «Лукойл Интернешнл Трейдинг энд Сэплай» (LITASCO) в Швейцарии и Италии. С 2013 года был президентом «Газпром маркетинг и трейдинг», координировал работу компании с странах Северной и Южной Америки. С 2018 года возглавил бизнес-блок нефтепереработки в «Газпромнефти», где инициировал проект Центра управления производством и надежности и создал научно-технологическую компанию «Газпромнефть промышленные инновации». Окончил Московский международный университет, имеет степень MBA в Лондонской школе бизнеса.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.