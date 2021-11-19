Новогоднюю елку на площади Петра Великого в Липецке поставят на фонтан

В новогодним праздникам в Липецке преобразятся площади Петра Великого и Константиновой Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В новогодним праздникам в Липецке преобразятся площади Петра Великого и Константиновой. Проекты разработали молодые дизайнеры, участвующие в украшении площади Ленина в Воронеже в 2020 году. Подрядчика, который воплотит идею в жизнь, выберут в рамках аукциона. Прием заявок уже завершился. Организации нужно будет закончить монтажные работы на объектах до 22 декабря.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, елку на площади Петра Великого поставят прямо на фонтан. Ее установят на металлический каркас, который защитит оборудование водного комплекса. От макушки дерева раскинется шатер с теплым белым светом.

В новогодним праздникам в Липецке преобразятся площади Петра Великого и Константиновой Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Рядом с фонтаном смонтируют "Русскую горку". Перила и каркас украсят светодиодной лентой. А вокруг памятника Петру Первому разместят растяжки, осветительные столбы, детскую карусель. Появятся фотозоны в стиле сказки "Алиса в стране чудес". Липчан и гостей города встретят Чеширский кот, Кролик с часами, заколдованный лес из живых елей, которые нарядят в светодиодные гирлянды.

На площади Константиновой на Соколе кроме елки появится видеостойка с функцией дополненной реальности. Используя камеру на мобильном телефоне, можно будет увидеть анимированных сказочных героев. Липчане смогут с ними сфотографироваться, а также поиграть онлайн.