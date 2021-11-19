Дома в центре Липецка остаются без кровли, а в районе проспекта Победы - без тепла

В Липецком горсовете состоялась комиссия по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецком горсовете провели комиссию по ЖКХ, градостроительству и землепользованию. По данным пресс-службы горсовета, парламентарии обсудили подготовку домов и зданий к зиме.

По данным председателя городского департамента ЖКХ Евгения Лепекина, в жилых домах отремонтировали около 111 тыс. кв.м кровли, свыше 50 км внутридомовых сетей отопления, более 38 тыс. м межпанельных швов, заменили 58,5 тыс. штук внутридомовой запорной арматуры, остеклили более 3 тыс. кв. м окон. А в библиотеке им. Есенина, ДДТ "Городской" и детских садах №10 и №14 отремонтировали систему отопления. В детсаду №124 поменяли окна. В школе №15 и ДДТ "Городской" - кровлю.

Однако, не все так радужно. Несмотря на то, что отопительный сезон начался еще 15 сентября, многие липчане замерзают в своих квартирах. Депутат Вера Урываева озвучила, что с 25 октября отопления нет в 7 домах по улицам Депутатской, Индустриальной, на проспекте Победы. Оказалось, что в том районе идет реконструкция трубопровода. Тепло должны дать уже в понедельник. Также Веру Урываеву возмутили штрафы, которые выписывают коммунальщикам за отключение тепла. Сумма и правда смешная - всего 5 тыс. рублей.

Первый вице-спикер Борис Понаморев спросил, почему дома по улице Ленина и Интернациональная до сих пор без кровли. А рабочих там нет полтора месяца. По словам представителя ФКР, дело в подрядчике. Он не справился с объемом работ на 6 домах. Но до конца года все работы будут завершены.

Депутат Игорь Подзоров озвучил тему раскопок. Он недоволен тем, что коммунальщики не приводят в порядок участок после своих работ. Кстати, в этом году на земляные работы в Липецке выдали 1 848 ордеров. На 97 открытых раскопках не восстановили благоустройство. Организациям выписали 52 протокола на сумму более 250 тыс. рублей. В мэрии работают в этом направлении. За нарушения при земляных работах могут увеличить штрафы. Также планируют оцифровать все раскопки и создать электронную карту с геолокациями. Там отразят сроки разрешенных работ. К приемке объектов хотят привлечь "народный контроль".