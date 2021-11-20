Ни один полицейский не попросит взять кредит – доверие липчан к мошенниками удивляет даже полицию

Полиция и Центробанк рассказали о схемах мошенничества в Липецкой области Фото: Лия МУРАДЬЯН

Несмотря на многочисленные предупреждения и раскрытие всех схем обмана, липчане продолжают отдавать мошенникам колоссальные суммы. Особенно набирает обороты кибер-мошенничество, где изобретательность аферистов не знает границ. Но и старые заезженные схемы с попавшим в беду родственником продолжают работать.

Накануне в УМВД по Липецкой области прошел брифинг с участием представителей регионального Центробанка, который также обеспокоен ростом финансовых преступлений в сети.

Как рассказал заместитель начальника УМВД России по Липецкой области полковник Сергей Сигунов, рост хищений с использованием информационных технологий отмечается по всей России. Только в ЦФО по итогам 2020 года количество таких преступлений увеличилось на 88%, в Липецкой области за три года число подобных преступлений возросло более чем в три раза. Их раскрываемость тоже растет, но куда меньшими темпами. По раскрываемости IT краж и мошенничеств Липецкая область занимает 4 место в ЦФО. Сергей

Сигунов отметил, что подобные преступления продолжают оставаться одними из самых трудно раскрываемых. Также полковник назвал самые популярные в Липецкой области схемы: на 1 месте хищения под видом сотрудников банка (42%); 2 место – хищений с украденных или утерянных банковских карт (примерно 18%); 3 – продажа несуществующих товаров в интернете (около 12%).

Хоть и редко, но все еще срабатывает схема «родственник в беде», а также продолжают пропадать деньги со счетов через фишинговые сайты и приложения.

Мошенники дублируют телефонные номера полиции и банков, организуют целые кол-центры, чаще всего за границей. В целях оперативности липецкая полиция наладила взаимодействие с банками и операторами сотовой связи. Идет активная совместная работа с Банком России в регионе. Ну и естественно профилактика подобных преступлений – листовки, беседы с населением и многое другое. Но, как отмечают полицейские, самое главное – это сознательность граждан, правовая грамотность и элементарная логика.

С какого бы номера не звонили, ни один реальный сотрудник полиции, ФСБ или любой другой структуры никогда не попросит взять кредит, и ни один реальный сотрудник банка не спросит пин-код карты или CVC код на обратной стороне.

Главный эксперт отдела безопасности Липецкого отделения Банка России Оксана Щеглова рассказала о популярности финансовых пирамид, нелегальных микрозаймов и псевдоломбардов. Последние не хранят и не страхуют заложенное имущество, они вообще не намерены его возвращать, поскольку стоимость залогового имущества выше, чем проценты по залогу. Как правило оставленные в залог машины или недвижимость продают сразу же и пытаться их выкупить, вернув долг, бесполезно. У подобного рода нелегальных кредиторов нет лицензии Банка России.

Отдельная беда – финансовые пирамиды, в которые народ верит уже больше 20 лет. Некоторым кажется, что они успеют снять свои высокие проценты, но это наивный самообман. Обогатиться успевают только организаторы. А вернуть свои деньги крайне трудно даже, когда организаторов приговаривает суд.

В этом году ЦБ выявил в России более 400 пирамид, в прошлом было более 100, то есть они тоже набирают популярность. Немало «зарабатывают» появившиеся относительно недавно онлайн-лотереи, фальшивые брокеры и сайты с криптовалютой.

У граждан всегда есть возможность проверить любую сомнительную финансовую организацию черед Банк России, обратиться в полицию даже если не успели стать жертвой аферистов и многие другие способы обезопасить свои деньги заранее. Главное – знать законы и проверять любой товар, информацию или организацию в случае сомнения.