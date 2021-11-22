«Стальное дерево» открыло спорткомплекс для школьников Ельца

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Многофункциональный спортивно-игровой комплекс открыли в Ельце Липецкой области при поддержке благотворительного фонда «Милосердие». Новый спортивный объект появился благодаря грантовой программе «Стальное дерево», которая действует с 2017 года и сейчас охватывает пять регионов России.

В этом году школьный тренер Роман Безбабичев стал участником программы с проектом «ГТО для всех». Он предложил организовать рядом со школой спортивно-игровую зону с пространством для воркаута. По мнению автора, это поможет создать в обделенном спортивной инфраструктурой микрорайоне доступную и безопасную среду для занятий физкультурой, в том числе адаптивной.

Идея Романа понравилась жюри конкурса, и ему предоставили грант в размере 300 тысяч рублей. В работе активисту помогли единомышленники – неравнодушные жители микрорайона. Сообща они расчистили и выровняли площадку, вывезли мусор, сделали песчаное основание, уложили специальное покрытие и смонтировали само оборудование.

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«К сожалению, на елецких окраинах, где преобладает частный сектор, пока еще крайне недостаточно спортивных объектов. Без досуговых центров молодежь там нередко вынуждена искать развлечения в местах повышенной опасности - вблизи железнодорожного узла, на берегу реки, в зоне карьера. Данный проект «Стального дерева» позволит активнее вовлекать елецких школьников в регулярные занятия спортом на свежем воздухе. Новый комплекс станет хорошим подспорьем для сдачи нормативов ГТО и действенной пропагандой здорового образа жизни среди подростков», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Теперь в распоряжении юных спортсменов разнообразные силовые тренажеры, разновысотные турники и брусья, наклонные лавочки для пресса, шведская стенка. Все оборудование сертифицировано и полностью безопасно для занятий спортом. На территории площадки поставили урны, информационный стенд и удобные лавочки.

Роман уже строит планы на будущее – он рассчитывает не реже раза в месяц проводить на спорткомплексе разнообразные спортивно-тематические мероприятия для местной молодежи. Активист и его команда волонтеров уверены, что в этих соревнованиях будут регулярно участвовать более 100 ребят всех возрастов.

Кроме Ельца, за последние полгода новые спортивно-игровые комплексы от фонда также открыли еще в четырех районах Липецкой области. Их оснастили тренажерами и качелями в рамках программы поддержки благоустройства территорий сельских поселений.

В 2021 году в Липецкой области планируют завершить 29 проектов программы «Стальное дерево». На эти цели фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, планирует направить около 8 млн рублей. Всего до конца года волонтеры завершат 74 новых проекта в Свердловской, Калужской Белгородской, Липецкой областях и в Алтайском крае.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».