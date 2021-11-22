"Мне за однушку 4000 пришло": липчане, недовольные платой за отопление, могут пожаловаться в ЕДС

Липчане недовольны суммами за отопление Фото: Юлия КЛЮЕВА

С наступлением холодов на жителей Липецкой области свалилась традиционная беда - счета за тепло. Липчане жалуются на, по их мнению, завышенные цифры в квитанциях. Возмущаются в соцсетях и делятся тем, что получили.

- Мне за однушку 4 тыс. пришло! - пишет Юлия. - Позвонила в "Квадру", сказали сломан один прибор. Подают по среднему.

- Квартира 52 кв.м., счет 8 060, - ответила другая горожанка.

- У родственников 48 кв.м. квитанция на 5 700 рублей, - не прекращаются гневные комментарии.

При этом есть и те, кого счета за отопление не так огорчили. К примеру, местная жительница Анжелика за тепло в 1-комнатной квартире заплатила лишь 1 817 рублей. Липчане со страшными суммами в платежках жалуются не только в соцсетях, но и обращаются в управляющие компании, ресурсоснабжающую организацию. И чаще проблема сводится, по их словам, к нескольким моментам: либо общедомовой прибор сломан, либо показания не передали или не получили вовремя и тп.

Рост числа сообщений от липчан о завышенных счетах за тепло зафиксировал региональный ЦУР. Так, с 13 по 19 ноября в Центр управления поступило 158 обращений, 65 из которых - на тему ЖКХ.

В связи с этим жалобы по платежам за отопление начали принимать в ЕДС Липецкой области. Телефон 8-800-450-48-48. Жители региона могут позвонить по номеру и сообщить о проблеме. В течение 3 дней их должны уведомить о статусе заявки. Каждое обращение обработает Госжилинспекция. У сотрудников есть 15 дней, чтобы проверить правильность начислений.

- За это время инспекторы запросят документы у ресурсоснабжающей и управляющей организаций, проверят правильность расчетов и при необходимости проверят приборы учета, - сообщили в пресс-службе областного ГЖИ. - Если обнаружат нарушения, ресурсоснабжающая организация произведет перерасчет.

Напомним, что с проблемой завышенных цен за отопление можно обратиться в Госжилинспекцию: через ГИС ЖКХ, написать письмо и оставить его в почтовом ящике на входе в дом №3 по улице Советская в Липецке, а также почтовым отправлением по адресу: 398001, Липецк, Советская, д. 3.