Капремонт в общежитии Липецка, где в пожаре погиб мужчина, хотят перенести на 2022 год

В общежитии на улице Циолковского в Липецке планируют сделать капремонт в 2022 году Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Капремонт в общежитии на улице Циолковского, 15 в Липецке хотят сделать в 2022 году. Речь идет о здании, где в начале ноября в пожаре погиб мужчина. И это не единственный раз, когда дом вспыхивал. За несколько лет здесь произошло несколько возгораний, которые унесли жизни 3 человек.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в доме немало проблем: ветхие сети электроснабжения, старая кровля, коммуникации. По словам жителей, отопление им дали последними, но все равно во многих комнатах холодно.

В управляющей компании уверяют - делают все возможное. Перебрали трубы в подвале, однако, лучше не стало. По словам представителя УК, они обслуживают дом с 2020 года и за это время невозможно было решить все проблемы. Собираемость платежей в общежитии около 50%. За год управляющая компания не добрала около 200 тыс. рублей.

Первый вице-мэр Вадим Негробов отметил, что с липчанами следует провести профилактическую работу - донести, что нельзя включать несколько мощных электроприборов одновременно. А также перенести сроки капремонта, заменить электрические сети и инженерные коммуникации. С Фондом капремонта работа проведена. Теперь жители вместе с УК должны обследовать дом и получить соответствующее заключение от специализированной организации. Председателю департамента ЖКХ поручили позаботиться о временном жилье для людей, чьи комнаты пострадали во время пожара.

Напомним, что по факту пожара в начале месяца Прокуратура Советского района провела проверку. Специалисты выявили многочисленные нарушения при содержании общего имущества, нарушение правил пожарной безопасности в местах общего пользования. Директору УК внесли представление.

Виновных могут привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст.20.4 КоАП РФ "Нарушения требований промышленной безопасности" и ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований".