Почти 10 000 абонентов «Ростелекома» в Липецкой области выбрали комплексные тарифные планы

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Это в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года. Самым популярным тарифным планом стал «Технологии выгоды +». Его предпочли более 5 000 абонентов. Он включает в себя домашний интернет, мультимедийную платформу Wink и мобильную связь.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Жители региона успели оценить все преимущества наших комбинированных предложений. Всего за год популярность комплексных тарифов “Ростелекома” выросла в несколько раз. Причина проста: эти тарифы позволяют экономить время и деньги. Теперь нашим абонентам не нужно следить за балансом мобильного телефона каждого члена семьи и нет необходимости заключать отдельный договор на каждую услугу. Все доступно в едином личном кабинете: оплата, остаток средств на счете, расшифровка начислений. В одном тарифном плане можно подключить до пяти сим-карт и не беспокоиться, что кто-то из родных останется без связи».

Сергей Белозубов, абонент «Ростелекома»:

«Пользуюсь услугами “Ростелекома” длительный период, но недавно приобрел новый телевизор с функцией SMART TV, для которого не нужна приставка. Обратился в службу поддержки провайдера с просьбой организовать подключение цифрового ТВ. Ко мне домой в оговоренное время подъехал специалист компании, помог с установкой необходимого приложения и рассказал, что можно перейти на комбинированный тариф. Я согласился. Объединил все услуги в один пакет и управляю ими с помощью личного кабинета».

Скорость домашнего интернета в рамках тарифа «Технологии выгоды +» до 100 Мбит/с. Подписка на видеосервис Wink включает 177 телеканалов и 10 тысяч фильмов, которые можно смотреть на пяти устройствах. А мобильная связь – это 2 000 минут разговоров, 500 СМС и безлимитный интернет, а также возможность подключить до пяти сим-карт.

Получить подробную информацию о предложениях «Ростелекома» для физических лиц можно на сайте компании и по телефону горячей линии 8 800 450 0 150.

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Фото предоставлено «Ростелеком»