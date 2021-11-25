Липецкая сеть киосков печатной продукции стала лучше в стране

Липецкая "Роспечать" стала лучшей в стране Фото: Предоставлено

Липецкая сеть киосков ООО «Р.О.С.Печать» победила на Всероссийском конкурсе, который проводят Министерство промышленности и торговли, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также Гильдия издателей периодической печати. «Р.О.С.Печать» заняла первое место в номинации «Лучшая киосковая сеть по распространению печатной продукции на территории Российской Федерации в 2021 году».

Это уже не первая победа в данном конкурсе, липецкой сеть занимала первое место и в 2017 году. И победа в этот «коронавирусный» год стала очередным доказательством, что липецкая сеть умеет преодолевать трудности.

Как призналась начальник производственно-коммерческой службы «Роспечати» Ольга Щеглова, в связи с пандемией коронавируса, год был непростой, как и для многих других предприятий. Но, несмотря на все трудности, ограничения и уровень заболеваемости, который коснулся и сотрудников, киоски продолжали работать в прежнем режиме.

– При поддержке администрации области и города мы продолжаем открывать новые киоски и обновлять уже существующие, – рассказала Ольга Щеглова. – В этом году нам удалось открыть 13 новых торговых точек и обновить 8 действующих.

К слову, некоторые киоски «Р.О.С.Печать» преображаются так, что их уже сложно назвать киосками – это современные павильоны большей площадью, где помимо газет и журналов можно купить и другие товары, а также подключиться к wi-fi или зарядить телефон.

– Реконструкция киосков продолжается, павильоны обновляются в соответствии с градостроительным проектом администрации и современным требованиям, – говорит Ольга Щеглова. – Оперативно решать задачи и добиваться результатов удалось при взаимодействии с органами власти, а также благодаря работе всего коллектива и непосредственно генеральный директора липецкой сети Игоря Тимофеева.

Липецкая сесть киосков печатной продукции останавливаться на достигнутом не намерена. В планах новые и еще более комфортные павильоны с необычным дизайном и архитектурным решением. Один из таких появится в этом году на пересечении проспекта 60 лет СССР и улицы Меркулова.