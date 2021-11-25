"Укрощение строптивой" в Липецке: в драматическом театре на Соколе научат, как влюбить в себя своенравную девицу

Липчан приглашают на премьеру спектакля "Укрощение строптивой" Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецком драматическом театре на Соколе ожидается премьера. В субботу липчан приглашают на музыкальную комедию "Укрощение строптивой" по пьесе Уильяма Шекспира.

Липчан приглашают на премьеру спектакля "Укрощение строптивой" Фото: Юлия КЛЮЕВА

- К постановке этого спектакля я шла 10 лет, - поделилась режиссер-постановщик Галина Семенихина. - 10 лет назад я участвовала в конкурсе, где выступила в роли Катарины из пьесы "Укрощение строптивой". С тех пор я мечтала, чтобы на сцене нашего театра показали этот спектакль. Время пришло.

Липчан приглашают на премьеру спектакля "Укрощение строптивой" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчан приглашают на премьеру спектакля "Укрощение строптивой" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сюжет пьесы разворачивается в доме богатого торговца, у которого две дочери. За младшей Бьянкой выстроилась очередь из женихов. Но ее старшую сестру Катарину брать в жены никто не спешит. Девушка красива, умна, с внушительным приданым. Вот только характер у Катарины своеобразный. Героиня слишком строптива, остра на язык. Подступиться к ней - задача не из легких.

Липчан приглашают на премьеру спектакля "Укрощение строптивой" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчан приглашают на премьеру спектакля "Укрощение строптивой" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Молодого дворянина Петруччо взбалмошный нрав Катарины совершенно не пугает. Конечно, ведь ее приданое сулит молодому человеку богатую и беззаботную жизнь. Но жениться на девушке кажется ему слишком простым делом. Он решает укротить непокорную Катарину и влюбить ее в себя. Сможет ли Петруччо обуздать стихию? Об этом зрители узнают в ближайшие выходные.

Липчан приглашают на премьеру спектакля "Укрощение строптивой" Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Была безумно счастлива, когда мне предложили поработать над Шекспиром, - призналась художник-постановщик Вера Кагарлицкая, приехавшая из Москвы. - Нужно было создать пространство, где все трансформируется за секунды. Чтобы предметы работали в помощь артисту. Поработали с фактурами - дерево, камни, кружева, мешковина. Материалы из разных стилистик, но, на мой взгляд, на сцене это складывается и выглядит интересно. В декорациях использовали приглушенные цвета. А костюмы героев - яркие, с броскими элементами.

Спектакль "Укрощение строптивой" состоится 27 ноября. Начало в 18.00.