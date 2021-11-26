Корпоративный университет НЛМК посетили представители института развития ДОМ.РФ

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Корпоративный университет НЛМК посетили заместитель директора Единого института развития жилищной сферы ДОМ.РФ Денис Филиппов и мэр Липецка Евгения Уваркина. В рамках визита участникам продемонстрировали технические возможности кампуса.

В настоящий момент это одно из самых технологичных зданий региона, площадки которого могут трансформироваться в зависимости от поставленных задач. Здесь расположено несколько образовательных помещений, библиотека, в которой как электронные, так и бумажные книги, выставочное пространство, а также зал на 500 мест с самым современным световым и звуковым оборудованием, сценой-трансформером.

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Торжественное открытие кампуса запланировано весной, но занятия в университете уже идут. А в начала ноября здесь провели пресс-конференцию управляющего директора НЛМК Татьяны Аверченковой, которая отметила, что мероприятия в этих стенах будут доступны не только для металлургов.

- Важно отметить и благоустройство прилегающей территории, которое уже стало точкой притяжения горожан. НЛМК активно продолжает обновлять общественные территории в этом районе. Корпоративный университет, реконструированная стела «Слеза» и обновленный парк Металлургов создают совершенно иной облик Новолипецка, - отметила глава г. Липецк Евгения Уваркина.

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Совместные наработки комбината и города могут лечь в основу дальнейшей реновации Липецка. Известно, что ДОМ.РФ разработает мастер-план развития центральной части города, это так называемое «зеленое ядро» города – первую очередь набережные рек Воронеж и Липовка.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.