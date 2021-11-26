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Общество26 ноября 2021 13:25

Группа НЛМК награждена за цифровой экологический сервис

Инженеры НЛМК научили машинное зрение отличать облака от эмиссий
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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, получила премию ComNews Awards 2021 за «Лучшее цифровое решение в ESG-повестке». Жюри был отмечен цифровой экологический сервис «Видеоаналитика эмиссии в атмосферу».

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Цифровой сервис основан на алгоритмах машинного обучения. При помощи 64 видеокамер, установленных на Новолипецком комбинате и в городе, проводится онлайн-мониторинг эмиссии в атмосферу. Он позволяет автоматически в режиме реального времени определять отклонения в эмиссии определенных источников, подает сигналы о таких отклонениях производственным цехам и экологам предприятия.

Решение сокращает время реакции экологической службы на отклонения. Все исторические данные об эмиссии сохраняются, что позволяет анализировать события за прошедшие периоды и предотвращать их в будущем.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

БИЗНЕС-ПРЕССНовости НЛМК