Средняя зарплата в Липецкой области за 9 месяцев 2021 года - 39 113 рублей

В Липецкстате рассказали, какие зарплаты у липчан Фото: Юлия КЛЮЕВА

Средняя номинальная зарплата в Липецкой области за январь-сентябрь 2021 года составила 39 113,6 рублей. По данным Липецкстата, это на 7,9% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Реальная же зарплата, с учетом индекса потребительских цен, выросла на 0,6% к уровню соответствующего периода прошлого года. При этом в сентябре реальные зарплаты липчан упали на 0,3% относительно того же месяца 2020 года.

Наиболее высокие зарплаты у работников металлургического производства, финансовой и страховой деятельности. У липчан, занятых в производстве электронных и оптических изделий, электрического оборудования, компьютеров, резиновых и пластмассовых изделий, табачных изделий, химических веществ, бумаги, лекарств, газообразного топлива, пищевых продуктов, неметаллической минеральной продукции, а также в производстве, передаче и распределении электроэнергии.

Разница между их зарплатами и средней по области - в 1,8 - 1,1 раза. Самые низкие зарплаты у работников производства мебели, текстильных изделий, кожи, дерева, соломки и материалов для плетения, рыболовства, гостиничного дела и общепита, а также в полиграфической деятельности и копировании носителей информации - от 38% до 64% от среднеобластного уровня.

Зарплаты работников сельского хозяйства на 2,9% выше средних по региону. Учителя получают на 22% меньше установленной средней зарплаты. Медики и соцработники - на 12% меньше.