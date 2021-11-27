Петр Первый с усами или мультяшный тигр: горожане выберут, как оформят Липецк к Новому году 2022

Липчанам предлагают выбрать концепцию оформления города к Новому году Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчанам предлагают выбрать концепцию оформления города к Новому году 2022. Как сообщили в пресс-службе мэрии, жюри оценило 8 работ. Жителям Липецка осталось определить победителя. Голосование проходит на портале "Открытый Липецк" в разделе "Спрашивает". Оно продлится до 3 декабря - 23.59.

Слоган первой концепции - "Год, когда модно носить усы". Здесь автор подчеркивает знаменательную дату - в 2022 году исполнится 350 лет со дня рождения Петра Великого.

Создатель второго стилевого решения предлагает окунуться в зимнюю сказку. Еловые ветки, новогодние игрушки - все в спокойных оттенках синего, красного и желтого.

В третьей концепции, наоборот, акцент сделан на яркости. Насыщенные оттенки оранжевого, фиолетового и символ нового года - мультяшный тигренок.

Четвертый проект - это, в хорошем смысле, стандартный праздник. Красные, золотые и зеленые цвета. Новогодняя атрибутика и сказочные персонажи. В качестве стилеобразующих элементов - липецкие достопримечательности.

Автор пятой концепции предлагает оформить улицы в серых и синих оттенках. В основу макета "С новым годом, Липецк" легли снег, липовый лист, религия и декор.

В шестом решении название города выполнили в форме ели. Цвета - красный, зеленый и желтый, то есть основные для Липецка и области.

Седьмой проект - новогодние ели, снежинки, облака и птицы. Преобладает синий цвет. В дополнение к нему - теплый бежевый и зеленый.

В восьмом оформлении - хвойные ветви зеленого оттенка и красные украшения.