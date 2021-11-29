В Липецке грузовик въехал на перрон автовокзала и насмерть сбил женщину

В Липецке на перроне автовокзала насмерть задавили женщину Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В этот понедельник, 29 ноября, в Липецке случилась трагедия. На автовокзале грузовой автомобиль въехал на перрон, где находились люди.

- Погибла женщина, стоявшая на перроне, ее личность сейчас устанавливается, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Также пострадали два человека, находившихся в салоне машины. Их с травмами доставили в больницу. Водителя тоже госпитализировали, его состояние уточняется. Предположительно, мужчине стало плохо за рулем. Это подтвердили пассажиры.

В администрации уточнили, что все требования безопасности на автовокзале соблюдены. Перед выходом на линию грузовой автомобиль прошел обязательный техосмотр, который подтвердил, что машина была исправна. Водитель перед началом смены также просел медобследование.

Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Липецке на перроне автовокзала насмерть задавили женщину Фото: "КП" Архив

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