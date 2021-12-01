Фонд «Милосердие» приглашает на новогоднюю акцию помощи нуждающимся

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Она поможет собрать к новогодним праздникам средства для подарков наиболее нуждающимся жителям шести регионов России. Подарки передадут тяжелобольным детям, одиноким ветеранам, многодетным семьям и медицинским работникам, которые проживают в Липецкой, Белгородской, Свердловской, Калужской, Московской областях и в Алтайском крае.

В акции может принять участие любой желающий. Для этого на главной странице сайта фонда «Милосердие» надо перейти по банеру «Поезд милосердия»и лично выбрать, какой категории нуждающихся есть желание помочь. Минимальный размер пожертвования - 500 рублей, максимальный - не ограничен. Его можно сделать онлайн анонимно или после регистрации на сайте.

Собранные средства будут направлены на прохождение реабилитации или на приобретение специализированных колясок для детей с ДЦП, ходунков. Многодетным семьям из числа подопечных фонда подготовят подарки - наборы товаров первой необходимости с новогодней атрибутикой. Часть пожертвований направят на приобретение подарков одиноким ветеранам – бывшим работникам НЛМК старше 70 лет.

Целевые средства также пойдут на улучшение условий труда медицинского персонала ковидных госпиталей. Для них из собранных пожертвований приобретут кулеры, кондиционеры, комфортную мебель, которые установят в комнаты отдыха и психологической разгрузки.

Акция продлится до 19 января 2022 года. Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, проводит ее с 2020 года. По завершении акции на сайте фонда будет опубликован подробный отчет.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».