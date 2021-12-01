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Общество1 декабря 2021 12:40

Группа НЛМК – в числе лучших работодателей России по версии Forbes

Группа НЛМК взяла «золотую» награду в рейтинге лучших работодателей России
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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, взяла «золотую» награду в рейтинге лучших работодателей России по версии издания Forbes и аудиторской компании KPMG.

В 2021 году составители рейтинга отошли от классических практик HR-премий и оценивали компании, в первую очередь, по ESG-показателям, к которым относится «Экология», «Корпоративное управление» и «Сотрудники и общество». Группа НЛМК получила максимальные оценки (платину) в первых двух категориях, совокупный результат был оценен золотом.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

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