Волонтеры «Милосердия» помогли почти тысяче больных липчан

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Волонтеры благотворительного фонда «Милосердие» сделали в ноябре около 1000 рейсов к больным липчанам в рамках акции по поддержке городских учреждений здравоохранения. С начала новой волны пандемии COVID-19 они на личном автотранспорте безвозмездно доставляют врачей по экстренным вызовам. Это помогает ускорить медицинскую помощь жителям города и разгрузить штатный персонал поликлиник.

За месяц экипажи волонтеров вместе с медиками проехали более 2000 км. Фонд полностью оплачивает транспортные расходы активистов. Для мобильных бригад медиков и волонтеров организовано регулярное дополнительное питание.

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«Вот уже второй год мы постоянно помогаем липецким медикам в их непростой работе в условиях пандемии. Ни на месяц не прекращалась передача в ковид-госпитали региона средств защиты, реагентов для анализов, востребованных лекарств, дорогостоящего оборудования на сотни миллионов рублей. Кроме этого фонд обеспечивал горячим питанием врачей и медсестер областной инфекционной больницы, а также регулярно помогает клиникам по различным хозяйственно-бытовым вопросам», - сообщила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Акция продлится до конца декабря. За это время волонтеры фонда планируют ежедневно, включая выходные, делать не менее 30-40 рейсов к больным.

Фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, регулярно обеспечивает ковид-госпитали дорогостоящими лекарствами и высокотехнологичным медицинским оборудованием, включая ИВЛ, концентраторы кислорода, рентген-аппараты, небулайзеры, ингаляторы, средства транспортировки больных. Всего с начала пандемии липецкие клиники получили от фонда помощь на сумму более 370 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».