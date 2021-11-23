В Липецке к 2024 году хотят реконструировать ГДМ "Октябрь"

Так будет выглядеть ГДМ "Октябрь" в Липецке после реконструкции Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке реконструируют ГДМ "Октябрь". Работы планируют начать в марте 2022 года - после передачи здания из муниципальной собственности в областную. Так, заказчиком на выполнение работ станет региональное управление капитального строительства.

Как напомнили в пресс-службе горсовета, парламентарии дали согласие на передачу объекта и участка на площади Петра Великого еще в 2019 году. Во исполнение условий мэрия разработала проектно-сметную документацию стоимостью 40,7 млн рублей. Также управление культуры и туризма направило заявку в Минкультуры о выделении средств в рамках мероприятия "Реновация региональных и муниципальных учреждений отраслей культуры" Федерального нацпроекта "Культура". В сентябре пришел ответ - региону направят финансирование в 480 млн рублей на 2022-2024 год.

Как изменится ГДМ "Октябрь" в Липецке после реконструкции Фото: Липецкий городской совет депутатов

Общая сметная стоимость реконструкции "Октября" в ценах на конец 2020 год составила более 850 млн рублей. По проекту, который разработала мэрия, городской дворец молодежи станет многофункциональным концертным залом. Там хотят проводить не только культурно-досуговые мероприятия, но и семинары, конференции, образовательные и бизнес-форумы.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что с арендаторами помещений ГДМ "Октябрь" договоры аренды расторгли. Творческие коллективы переехали в здание ОП "Студеновский". Как только регион получит средства, объявят торги на проведение работ. Фасад здания выполнят в керамограните светло-серого и песочного тонов. Прилегающую территорию озеленят. Там же заменят ступени. Надпись "Октябрь" расположат около здания в виде инсталляции. В целом - обновят внешний облик ГДМ, увеличат зрительный зал, сделают перепланировку помещений. Предполагается, что обновленный ГДМ "Октябрь" откроют весной 2024 года.