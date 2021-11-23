В Липецке бывший майор полиции навел банду цыган на пенсионера, который умер от пыток во время разбоя

Бывшего полицейского уволили из органов до суда Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке будут судить бывшего полицейского с сообщниками по ряду тяжких статей, связанных с нападением на пожилого пенсионера. Вопиющий случай корыстного бесчинства произошел в июле прошлого года с 81-летним мужчиной. Его тело со связанными руками и ногами нашли в квартире дома на улице Советской 24 июля 2020 года.

По следам с места сотрудники СК поняли, что на беспомощного старика напали три человека. А мотивом стали сбережения пенсионера. Причастных вычисляли совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД. Сначала вышли на цыган, у которых нашли соответствующую экспертизам одежду, обувь, телефоны и машину, на которой они были в момент преступлений. Позже оперативники восстановили полную картину произошедшего и всех участников преступления, среди которых оказался на тот момент еще действующий сотрудник полиции.

Цыгане оказались неоднократно судимые за похожие преступления, опытные в таком деле и опасные. Их брали с участием силовиков СОБРа Росгвардии. После задержания первых троих, четвертый участник явился сам. Им оказался оперуполномоченный уголовного розыска одного из отделов полиции города. По версии следствия, именно он и был организатором нападения на пожилого человека.

РАЗБОЙНИКИ ИСКАЛИ У ПЕНСИОНЕРА МИЛЛИОНЫ

По данным СК, майор полиции по долгу службы узнал, что у пенсионера в квартире хранится крупная сумма сбережений – около двух миллионов рублей. Он навел на деда уголовников, которым рассказал, где именно спрятаны деньги и обещал часть суммы.

Трое бандитов по наводке пришли к дедушке в перчатках и медицинских масках днем 23 июля. Как только пенсионер открыл дверь, его тут же затолкали в квартиру, повалили на пол и связали. Негодяи нашли только 78 000 рублей, что их явно не устроило – дедушку начали бить и пытать, требуя еще денег. Пенсионер умер от удушения, когда ему обвязали голову тряпками и шарфом. После чего разбойники сбежали.

Также СК считает, что тот же майор, помогал наемникам уйти от наказания. Он подсказал бандитам, что нужно избавиться от телефонов, которыми те пользовались, когда занимались мошенничеством по другому делу. Кроме этого, в ходе расследования выяснилось, что полицейский брал взятки – более 350 000 рублей он получал от таких же рецидивистов, чтобы облегчить их участь перед законом.

БЫВШЕГО МАЙОРА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УВОЛИЛИ ДО СУДА

Все четверо, включая майора, а время следствия были под стражей. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Липецкой области, бывший сотрудник полиции вину не признал. Однако дело передали в суд. Его и других участников, в зависимости от ролей, обвиняют в крупном мошенничестве, превышении должностных полномочий, организации группового разбоя, пособничество мошенничеству и бегство из-под надзора. Статьи: 159, 286, 162, 159 и 314.1 УК.

– По результатам служебной проверки сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, – прокомментировали в УМВД по Липецкой области.

То есть теперь уже бывшего полицейского уволили до суда. Также в ведомстве уточнили, что факт выявили в результате работы сотрудников собственной безопасности УМВД России по Липецкой области.