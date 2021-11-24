Как электронные сервисы ФСС помогают страхователям и жителям Липецкой области

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Как на территории Липецкой области реализуются проактивные технологии Фонда социального страхования? В чем особенности выплат пособий по временной нетрудоспособности с 1 января 2022 года? Какие нюансы в оформлении электронных родовых сертификатов? Что нового в обеспечении техническими средствами реабилитации?

Эти и другие вопросы в ходе тематического круглого стола обсудят сотрудники Липецкого РО ФСС, представители областного управления здравоохранения, регионального отделения Пенсионного Фонда, общественных организаций.

В работе круглого стола примут участие управляющий Липецким региональным отделением Фонда социального страхования РФ Сергей Зачиняев, начальники профильных отделов Фонда, заместители руководителей областного управления здравоохранения и регионального отделения Пенсионного Фонда, представители торгово-промышленной палаты региона, общественных организаций инвалидов, предприятий региона и СМИ.

«Комсомольская правда» начнет прямую трансляцию круглого стола в Липецке 26 ноября в 11.00.

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