Внимание центру и периферии: в Липецке завершается масштабный ремонт дорог

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Нынешний дорожный план по ремонту в сравнении с прошлогодним - рекордный, и он в финальной стадии выполнения. Если в прошлом году на девяти участках сети было обновлено 11 км дорожного полотна, то в этом - из запланированных 55 участков протяженностью 43 км отремонтировано уже 53. Такие масштабные объемы работ стали возможны не только благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», федеральным, областным и городским средствам, но и оперативности городских властей.

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Благодаря своевременным торгам

- С учетом опыта прошлых лет мы уже в 2020 году провели торги по большинству улиц, которые ремонтируются в 2021-м. Благодаря этому стартовали весной и к лету показали хорошие результаты. Что в свою очередь способствовало выделению дополнительных областных и федеральных средств на дорожный ремонт, - отметил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка Николай Дергунов.

Куда идут средства

В этом году благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Липецке ремонтируют 23 дороги. На это выделено 416,4 млн руб. Работы завершены уже на 21 из них.

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В рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» благодаря федеральной субсидии в размере 100 млн рублей в этом году отремонтировано 11 дорог областного центра. В их числе улицы Талалихина, Невского, Энгельса, Волгоградская, проезд Каштановый, переулок Трамвайный, два участка дороги по Дарвина и другие.

Благодаря областным и городским средствам (110 млн рублей) отремонтированы объездные пути 50 лет НЛМК, большими картами (когда вырезают и восстанавливают поврежденные участки) - улицы Неделина, К. Маркса, 9-й микрорайон, Вермишева, Катукова, кольцевые развязки на Стаханова и площади Революции, другие объекты. Муниципальные средства в размере 19 млн рублей пошли на ремонт картами улиц Салтыкова-Щедрина, Перова, Потапова и еще ряда участков сети.

С акцентом на качество

- Совместно с горадминистрацией мы ведем контроль качества и сроков проведения дорожных работ. Есть объекты с очень хорошей оценкой: к примеру, улицы Тельмана, Шевченко. Объединенный мониторинг нужен и полезен. Важны мнения граждан. Причем у мэрии свои инструменты взаимодействия с жителями, у общественных институтов - свои. Эффект дает именно совместная работа, - считает глава регионального исполкома ОНФ в Липецкой области Иван Погорелов.

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Каждый объект, ремонтируемый в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», проходит проверку, и эта обязательность процедуры служит гарантией надежной и безопасной эксплуатации дорог. Члены приемочной комиссии уже оценили качество выполненных работ на 17 из 23 улиц. Площадь Победы, улицы Филипченко, Белана, Подгоренская, Стаханова, Кривенкова, 2-я Индустриальная, Доватора, М. Расковой, Пушкина, Тельмана, Чапаева, Шевченко, Писарева, Ладыгина и Локомотивная в Дачном, а также Космонавтов в Ссёлках приняты в эксплуатацию. Положительное заключение экспертизы уже пришло ещё по трем улицам: Меркулова, Зегеля, Чаплыгина. В ближайшее время их также оценит комиссия. Кроме того, эксперты отобрали пробы асфальта на улице Речной. Лабораторная проверка идет по ряду показателей, среди которых водонасыщение, толщина, плотность и т. д. Продолжаются работы на улицах Полярной и Зоологической, где заканчивается устройство основания дороги. По его готовности идет укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальта. Завершить их должны до наступления холодов.

Учитывая мнения граждан

Отличительной чертой дорожной кампании 2021 года стало большее внимание не только к магистралям в центре, но и к дорогам в частном секторе, на окраинах города.

- Сейчас приоритеты определяются с учетом мнения людей, идет разворот к дорогам на периферии, и это радует, - отмечает координатор партпроекта «Безопасные дороги» Андрей Трофименков. - Важен не только чиновничий, но и гражданский контроль. Призываем жителей обращаться, если они увидят, что дорога пришла в негодность. Мы готовы добиться ее восстановления не за счет бюджета, а за счет гарантий подрядчика (их срок - четыре года).

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Долгие годы до некоторых дорог в частном секторе руки не доходили, теперь ситуация меняется. Отремонтированы улицы Салтыкова-Щедрина, Чапаева, Дарвина, Шевченко, У. Громовой (дорога здесь не ремонтировалась более 20 лет). По отзывам жителей улиц Полярной и Зоологической, если раньше они «ходили, спотыкаясь, чуть ноги не ломая», то сейчас приятно пройтись и проехаться.

Причем подрядные организации, откликаясь на просьбы граждан, обустраивают и тротуары, пешеходные переходы, парковочные места для инвалидов.

- Власти всегда реагируют на наши просьбы. Те улицы, которые отремонтированы, значительно удобней в плане доступности, безбарьерной среды, - замечает Екатерина Зверева, активист липецкого отделения Всероссийского общества инвалидов. - Хотелось бы, чтобы «маломобильный патруль» приглашали на начальный этап работ. Показательный пример - ремонт улицы Зегеля, когда мы были на всех этапах. Считаю, это самая комфортная и удобная при движении на коляске улица.

Список - 2022

Программа ремонтов на следующий год фактически определена. Сейчас уже сформирован перечень объектов на 2022-й в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Проведены торги и определены подрядчики. В «списке будущего» более 20 участков - в центре и отдаленных районах, в числе которых ЛТЗ, Сокол, Дачный и Матырский.

Улицы, которые в следующем году ждет ремонт: Интернациональная, Пролетарская, Желябова, Алмазная, Ушинского, Воронежская. Будут также отремонтированы участки дорог по Коммунистической, 3-е сентября, Плеханова (от площади до Гагарина), Смирнова, Балмочных, Пожарского и другим. Преобразятся участки на Интернациональной и Зегеля, ведущие к площади Ленина-Соборной. Масштабные работы начнутся с приходом весны.

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КСТАТИ

Липецкая область удостоена престижной награды Минтранса РФ «Золотой каток» за достижение в текущем году наилучших показателей в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

В 2021 году на реализацию национального проекта в регионе было направлено 4,4 миллиарда рублей, из них 545 миллионов - из федерального бюджета.

Владимир КУЛИК. Фото автора и пресс-службы администрации г. Липецка.