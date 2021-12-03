В Липецке после реконструкции на улице 50 лет НЛМК станет меньше разворотов

В Липецке обсудили организацию движения на улице 50 лет НЛМК Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке обсудили организацию движения по улице 50 лет НЛМК. Напомним, в настоящее время там проводят реконструкцию. Подрядчик уже уложил асфальт на площади 18 тыс. кв.м., проложил ливневую канализацию, установил опоры освещения, на 75% обустроил пешеходные зоны. Завершить работы должны в 2022 году.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, бизнесменов смутило, что уменьшили число возможных поворотов на проезжей части. По их мнению, это будет неудобно как для жителей, так и для поставщиков товаров. Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов пояснил, что это сделано для безопасности липчан. Раньше водители могли повернуть на любом участке магистрали. Как следствие - частые ДТП, а в часы пик при подъезде к кольцу на Неделина образовывались пробки.

Теперь повернуть налево или развернуться можно будет при движении в сторону Механизаторов в районе школы №27, у остановки "Воровского", а в обратном направлении - у автомойки и перед торговым центром. Расстояние между поворотами - от 0,6 до 1 км. В ЖК "Петровский квартал" можно будет попасть через Набережную и парковку ТЦ, а также развернувшись у школы. На протяжении улицы смонтируют 5 светофоров, в том числе и в местах разворотов.

Где можно будет развернуться на улице 50 лет НЛМК в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Кстати, мэр Липецка Евгения Уваркина попросила оценить предлагаемую организацию дорожного движения родительскому сообществу. Липчане смогут внести свои предложения по ее улучшению. А профильным специалистам градоначальница поручила подготовить ответы на вопросы жителей и предпринимателей. Обсуждение данного вопроса продолжится. В середине декабря на очередную встречу пригласят жителей ЖК "Петровский квартал".