Ледовые катки 2021-2022 в Липецке: где можно будет покататься в новогодние праздники

В Липецке откроется каток в парке Победы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке готовятся к активной зиме. На нескольких городских пространствах монтируют катки. Так, в эту субботу, 4 декабря, официально откроют каток в Парке Победы. Площадку оборудовали перед сценой.

Благодаря специальным технологиям, кататься можно будет даже при небольшой плюсовой температуре. Каток будет работать с понедельника по четверг с 10.00 до 21.00, а с пятницы по воскресенье - с 10.00 до 22.00, а также в праздники.

В Липецке откроется каток в парке Победы Фото: Юлия КЛЮЕВА

Новинка этого сезона - каток у СК "Звездный". Он расположится вокруг плоскостного фонтана. Общая площадь его поверхности - 2,5 тыс. кв.м. Сверху появится световой шатер. По вечерам для липчан здесь будут устраивать светомузыкальное шоу. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время подрядчик завершает теплоизоляцию трубопровода в техпомещении. Устанавливает ограждение по периметру катка. Затем специалисты приступят к опрессовке системы охлаждения и начнут намораживать лед.

В Липецке у ДС "Звездный" будет каток вокруг фонтана Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Каток появится и в парковой зоне Сокола. Рядом с фонтаном смонтировали коробку. Как только придут морозы, каток зальют. Аналогичная ситуация в Нижнем парке. Там в павильон проката уже завезли лавочки, сушилки и коньки. Но все будет зависеть от погоды.

Каток в парковой зоне Сокола в Липецке - нужно дождаться морозов, чтобы его залить Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

А пока липчане могут покататься на коньках в СК "Ледовый". Правда, там действуют ковидные ограничения - не более 60 человек на катке за один сеанс. Вход по QR-коду.